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«Это полное ку-ку!» — рижане недовольны: общественный транспорт по выходным будет ходить еще реже

la.lv 2 декабря, 2024 08:07

Латышские СМИ 0 комментариев

LETA

В соцсети "Х" рижане поделились очередным криком души в связи с тем фактом, что со 2 декабря Rīgas satiksme вносит изменения в расписание движения на отдельных маршрутах общественного транспорта. Люди недовольны, что теперь этот самый транспорт будет курсировать еще реже, сообщает портал la.lv.

В частности, один из пользователей пишет:

"Поздравляю - со 2 декабря и без того редко курсирующий транспорт Rīgas satiksme будет курсировать еще реже. Короче говоря, транспорт предназначен только для тех, кто не может позволить иметь собственную машину. Остальные обречены ждать ДОЛГО.

1-й трамвай - по выходным реже.

2-й автобус вне часов пик - реже чем раз в 20 минут. Нечего Вецмилгравису в Ригу ездить.

11-й троллейбус - раз в полчаса.

12-й троллейбус - не заменят длинные короткими, а будет курсировать реже.

17-й троллейбус - вне часов пик реже.

19-й троллейбус - вечером раз в полчаса.

25-й троллейбус вне часов пик - в полтора раза реже".

Эта тема удостоилась множества комментариев, вот некоторые из них:

- Парадокс. Хотим, чтобы население больше пересаживалось на общественный транспорт. Население заявляет, что пересело бы, курсируй он чаще. И тогда мы сокращаем число рейсов.

- Нет желающих, потому что курсирует редко. Тут надо не реже курсировать, а заменять длинные троллейбусы на короткие. Теперь на нескольких маршрутах троллейбусы, которые ехали в парк после ужина у водителей, поедут перед ужином. В результате даже на маршрутах, которые вроде бы курсируют чаще, придется ждать 20-30 минут.

- Слушайте, Рижская дума и Rīgas satiksme, это полное ку-ку!!! Общественный транспорт становится все хуже - как вы думаете, что может мотивировать меньше пользоваться им? Ах, вы не представляли себе, что, если рейсы станут еще реже, это именно так и повлияет? P.S. У вас ошибка в ссылках.

- Зачем тогда полосы для общественного транспорта оставлять, если по ним будут ездить несколько раз в час? Чтобы деньги грести благодаря штрафам?

Как заявляет Rīgas satiksme, изменения не коснутся тех часов, когда общественный транспорт нужнее всего. На это им возражают, что общественный транспорт предназначен для того, чтобы люди пользовались его услугами в любое время, когда им нужно.

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