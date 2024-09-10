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Это не случайность: генерал о российском дроне под Резекне (1)

© LETA 10 сентября, 2024 12:16

Новости Латвии 1 комментариев

Вторжение начиненного взрывчаткой российского ударного беспилотника в воздушное пространство и его падение в Резекненском крае — весьма серьезный инцидент. Гораздо более серьезный, чем нарушение самолетами воздушного пространства других стран, заявил бригадный генерал в отставке Карлис Креслиньш, сообщает  LSM+.

Карлис Креслиньш рассказал, что в советские годы самолеты НАТО и СССР регулярно залетали в воздушное пространство друг друга. Иногда это действительно происходило по ошибке, но нередко — чтобы проверить реакцию второй стороны.

Но вход в воздушное пространство ударного беспилотника — гораздо более серьезный инцидент, подчеркнул Креслиньш.

По мнению генерала в отставке, в случае, если бы беспилотник действительно отклонился от курса, российская сторона должна была проинформировать об этом Латвию. «Надо было дипломатически связать, так и так, можете сбивать».

Но этого не произошло. Из чего можно сделать вывод, что это могла быть намеренная провокация. И потому, по словам Креслиньша, нужно провести международное расследование и предпринять какие-то действия. «Если просто промолчать, то это произойдет как 2014 год, а потом и 2022 год наступит. Проглотили? Проглотили! Значит, можно пробовать следующий шаг. Можно придумать, что это какая-то случайность. Но я в такие случайности не верю», - заявил Креслиньш.

Как сообщалось, в субботу в Резекненском крае были обнаружены обломки прилетевшего из Беларуси российского беспилотного летательного аппарата со взрывчаткой.

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Комментарии (1) 8 реакций
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