«Это не польский, а украинский». В Польше разгорелся языковой скандал из-за отбора на «Евровидение»

Украинцы и белорусы, которые послушали песню Lusterka, пишут в соцсетях, что понимают слова песни, но мнения поляков разделились.

Те, кто сами родом из Подляшья (исторической области Польши, расположенной около границы страны с Беларусью), пишут в соцсетях, что тронуты. Эти люди признаются, что раньше стеснялись своего диалекта, но теперь «гордятся им».

На платформе Х (бывший твиттер) также достаточно комментариев, которые открыто критикуют и песню, и язык: «Это такой подляшский диалект, что даже жители Подляшья его никогда не слышали», «Я живу в этом районе, это полная ерунда!». Или даже: «Это отвратительно! Это не имеет ничего общего с нашей прекрасной Польшей!»

Такие пользователи отмечают, что «это скорее какой-то белорусский или украинский язык».

Некоторые польские слушатели, сообщает телеканал TVP, «обвиняют дуэт в желании угодить растущему украинскому меньшинству в Польше».

Как объяснила в соцсетях участница дуэта Ника Юрчук (она сама родом из Подляшья), она лишь хотела показать, что «Польша не однородна, особенно в приграничных областях есть много крутых вещей». «Это микс белорусского, украинского и польского языков, нам это кажется веселым, и мы разговариваем по-своему», — так объяснила певица, что такое подляшский язык.

В этом году Польша изменила правила национального отбора на «Евровидение», позволив подавать на конкурс песни на региональных языках, диалектах и наречиях.