Председатель правления Дирекции дорожного транспорта Динс Мерирандс заявил, что повышение цен на билеты неизбежно. «Это неизбежно, учитывая, что повышение цен на проезд, которое мы пережили весной этого года, было небольшим и после долгого времени, когда ничего не менялось. Поэтому я считаю, что следующий пересмотр - это логичный шаг. Учитывая также все, что происходит с расходами и ценами», - рассуждает Мерирандс.

Экономия государственного бюджета в следующем году также затронет пассажиров, и начнется она с пересмотра маршрутной сети. Пока рано говорить о конкретных маршрутах, но пригороды Риги - одно из направлений, на которое мы смотрим, потому что там больше всего возможностей».

У «Ригас Сатиксме» есть маршруты, которые выполняются ежечасно. Это значит, что время подгонят так, чтобы городской и пригородный транспорт по одним и тем же маршрутам не ходили с интервалом в пять минуит, а раз в час, поделилась задумкой - сказала Анния Новикова, руководитель Совета общественного транспорта.

Также планируется выявить нерентабельные и менее востребованные маршруты и сократить их до минимума. Также планируется пересмотреть маршруты, по которым ездит мало людей на больших автобусах. Если муниципалитеты захотят и смогут спонсировать менее прибыльные маршруты или поездки, они смогут это сделать.



Дополнительную экономию можно получить и на инфраструктуре, например, закрыв билетные кассы и залы на небольших станциях и не отправляя совершившие последние рейсы поезда ночевать в Ригу.

Ресурсы можно было бы сэкономить, разрешив школьным автобусам брать дополнительных пассажиров. Это в основном либо учителя, либо пожилые люди, которым нужно попасть, например, на прием к врачу.

Представители отрасли выступают против таких изменений, поскольку они также повлияют на занятость водителей. «Есть контракты на конкретные объемы, с конкретной ценой, мы знаем выручку от билетов. Поэтому мы не понимаем, почему сейчас идут эти игры. Государство теперь хочет переложить бремя невыполнения своих обязательств, и самое безумное, что не на перевозчиков, а в конечном итоге на пассажиров», - сказал Иво Ошениекс, президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков.

Конкретные решения пока не приняты и ожидаются в ближайшие месяцы, отмечает LTV.