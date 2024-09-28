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«Это логично»: билеты в транспорте подорожают, число рейсов сократят, станции закроют (1)

© LETA 28 сентября, 2024 11:17

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В следующем году цены на проезд в общественном транспорте могут быть снова повышены, а сеть маршрутов сокращена в целях экономии средств, сообщило в пятницу Латвийское телевидение.

Председатель правления Дирекции дорожного транспорта Динс Мерирандс заявил, что повышение цен на билеты неизбежно. «Это неизбежно, учитывая, что повышение цен на проезд, которое мы пережили весной этого года, было небольшим и после долгого времени, когда ничего не менялось. Поэтому я считаю, что следующий пересмотр - это логичный шаг. Учитывая также все, что происходит с расходами и ценами», - рассуждает Мерирандс.

Экономия государственного бюджета в следующем году также затронет пассажиров, и начнется она с пересмотра маршрутной сети. Пока рано говорить о конкретных маршрутах, но пригороды Риги - одно из направлений, на которое мы смотрим, потому что там больше всего возможностей».

У «Ригас Сатиксме» есть маршруты, которые выполняются ежечасно. Это значит, что время подгонят так, чтобы городской и пригородный транспорт по одним и тем же маршрутам не ходили с интервалом в пять минуит, а раз в час, поделилась задумкой  - сказала Анния Новикова, руководитель Совета общественного транспорта.

Также планируется выявить нерентабельные и менее востребованные маршруты и сократить их до минимума. Также планируется пересмотреть маршруты, по которым ездит мало людей на больших автобусах. Если муниципалитеты захотят и смогут спонсировать менее прибыльные маршруты или поездки, они смогут это сделать.

Дополнительную экономию можно получить и на инфраструктуре, например, закрыв билетные кассы и залы на небольших станциях и не отправляя совершившие последние рейсы  поезда ночевать в Ригу.

Ресурсы можно было бы сэкономить, разрешив школьным автобусам брать дополнительных пассажиров. Это в основном либо учителя, либо пожилые люди, которым нужно попасть, например, на прием к врачу.

Представители отрасли выступают против таких изменений, поскольку они также повлияют на занятость водителей. «Есть контракты на конкретные объемы, с конкретной ценой, мы знаем выручку от билетов. Поэтому мы не понимаем, почему сейчас идут эти игры. Государство теперь хочет переложить бремя невыполнения своих обязательств, и самое безумное, что не на перевозчиков, а в конечном итоге на пассажиров», - сказал Иво Ошениекс, президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков.

Конкретные решения пока не приняты и ожидаются в ближайшие месяцы, отмечает LTV.

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