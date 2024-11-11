Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 12. Ноября Завтра: Kaija, Kornelija

«Деликатная ситуация»: кто должен проверять расходы Сейма?

© Lsm.lv 11 ноября, 2024 18:52

Важно 0 комментариев

LETA

Следует ли разрешить Госконтролю проверять расходы Сейма? Такую инициативу сейчас продвигает парламентская фракция «Прогрессивных», сообщает Латвийское радио. В настоящее время закон такого не предусматривает, и за тратами Сейма следят специально выбранные аудиторские фирмы. Но целесообразность трат они не проверяют. Ранее идея подключить Госконтроль уже звучала, причем неоднократно, и ее всякий раз отклоняли.

«Прогрессивные» предлагают внести изменения в Закон о Госконтроле, убрав из него статью, исключающую возможность проверки расходов Сейма. Это повысит открытость и прозрачность использования средств госбюджета в работе Сейма, заявил депутат Эрвин Лабановскис («Прогрессивные»), один из инициаторов поправок к закону:

«Госконтроль при проведении проверки готовит рекомендательный и информативный отчет. Следовательно, мы не видим конфликта интересов в том, что они могут указать Сейму что-то сделать.

В то же время использование ресурсов Сейма не должно быть отделено от всей системы — они тоже должны эффективно управляться. Поэтому мы не видим в этом проблемы и не видим конфликта интересов, потому что Государственный контроль не будет оценивать решения Сейма — чего, конечно, он не может делать: здесь мы говорим о хозяйственном использовании средств».

Сейм — единственная госинституция, чьи расходы не проверяет Госконтроль. Парламент ежегодно выбирает по конкурсу независимую аудиторскую фирму, которая и проверяет его годовой финансовый отчет. Однако, в отличие от Госконтроля, этот аудит не оценивает экономическую эффективность трат. В последние годы в Сейме неоднократно происходил обмен мнениями по поводу нехватки такой оценки.

В 2012 году Общество за открытость Delna собрало на портале общественных инициатив Manabalss.lv необходимые 10 тысяч подписей под петицией о создании публичного аудита Сейма». Тогдашний спикер Сейма Солвита Аболтиня возражала, что членов Госконтроля утверждает Сейм, и если бы Госконтроль проверял расходы Сейма — это было бы конфликтом интересов. Тогда большинство депутатов Сейма отклонило это замысел.

Теперь члены фракции «Прогрессивных» призывают все же предусмотреть возможность проверки расходов Сейма Госконтролем.

За границей подход различается. В соседних странах Литве и Эстонии, а также в Польше и Германии Госконтроль проверяет парламентские расходы. В свою очередь, в Финляндии и Дании Госконтроль не имеет таких полномочий. Решение о том, как это определить в Латвии — в руках самого Сейма.

Предоставление таких полномочий Госконтролю поддержали его бывшие руководители. Однако действующий госконтролер Эдгар Корчагин в апреле в интервью Латвийскому радио рассуждал так же, как и Сейм более десяти лет назад: если бы Госконтроль проверял расходы Сейма — возникла бы ситуация конфликта интересов.

«Именно Сейм назначает государственного аудитора, который назначает членов Государственного совета по аудиту. Следовательно, это приведет к тому, что Сейм сам назначит аудиторов. Это деликатная ситуация — и это один из рисков, на которые мы указываем. С другой стороны, чем отличается Сейм? У него тоже значительные расходы, поэтому эти вопросы надо взвешивать и принимать решения», — говорит Корчагин.

Предложенные «Прогрессивными» поправки будут рассмотрены в среду на заседании комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлениям. Комиссия заслушает мнения представителей Госконтроля, Минюста, общества Delna и парламентского Юридического бюро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 24 реакций
Комментарии (0) 24 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Андрей Козлов: Рижская дума предпочитает японские зоопарки проблемам города

Важно 20:35

Важно 0 комментариев

"Зная, кто сегодня у руля города, я бы не ожидал другого. Но это все равно вызывает возмущение — в Риге хватает острых проблем, требующих немедленного решения, а тут..." - член "Стабильности!" Андрей Козлов прокомментировал поездку руководства Рижской думы в Японию.

"Зная, кто сегодня у руля города, я бы не ожидал другого. Но это все равно вызывает возмущение — в Риге хватает острых проблем, требующих немедленного решения, а тут..." - член "Стабильности!" Андрей Козлов прокомментировал поездку руководства Рижской думы в Японию.

Читать
Загрузка

«Ни одному министру или чиновнику не уменьшат зарплату, из-за того, что население в стране сократилось»: Ванага

Латышские СМИ 20:33

Латышские СМИ 0 комментариев

"Мы ожидаем, что с сентября также найдутся деньги и на реализацию новой модели финансирования. На это должны были быть предусмотрены деньги, потому что эту реформу министерство задумывало, что мы концептуально поддерживаем, но все же с определенными уточнениями. Но мы говорим о том, что без финансирования мы никогда не согласимся начать реализацию этой реформы", - заявила в программе TV24 “Uz līnijas” глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага, обсуждая предстоящее изменение модели финансирования в системе образования, которое повлияет на расчет зарплат учителей.

"Мы ожидаем, что с сентября также найдутся деньги и на реализацию новой модели финансирования. На это должны были быть предусмотрены деньги, потому что эту реформу министерство задумывало, что мы концептуально поддерживаем, но все же с определенными уточнениями. Но мы говорим о том, что без финансирования мы никогда не согласимся начать реализацию этой реформы", - заявила в программе TV24 “Uz līnijas” глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага, обсуждая предстоящее изменение модели финансирования в системе образования, которое повлияет на расчет зарплат учителей.

Читать

«Война подходит к концу»: следующие месяцы будут критическими, считают украинцы — LA.LV

Важно 20:26

Важно 0 комментариев

Следующие четыре-пять месяцев на линии фронта будут критическими и определят позиции, с которыми обе стороны примут участие в мирных переговорах, пишет la.lv cо ссылкой на опрошенных Reuters украинских экспертов.

Следующие четыре-пять месяцев на линии фронта будут критическими и определят позиции, с которыми обе стороны примут участие в мирных переговорах, пишет la.lv cо ссылкой на опрошенных Reuters украинских экспертов.

Читать

Бюрократический бред и глупость: родителей удивили требования школы для допуска ребенка к экзаменам

Важно 20:19

Важно 0 комментариев

Если в стране предусмотрено, что школьники должны сдавать государственные экзамены по конкретным предметам, то непонятно, почему родители должны отдельно писать заявление, с просьбой чтобы ребенок мог сдать эти экзамены.

Если в стране предусмотрено, что школьники должны сдавать государственные экзамены по конкретным предметам, то непонятно, почему родители должны отдельно писать заявление, с просьбой чтобы ребенок мог сдать эти экзамены.

Читать

«Справочник сопротивления»: охотники создали первый в Латвии сборник советов для партизан

Важно 20:16

Важно 0 комментариев

В Латвии вышел первый сборник советов для населения на случай оказания противодействия врагу в случае войны. При его составлении был учтен опыт украинцев, полученный во время полномасштабного вторжения России. Сопротивление местных жителей было решающим фактором в первые часы после нападения, причем среди них были и охотники с оружием, сообщает LSM+.

В Латвии вышел первый сборник советов для населения на случай оказания противодействия врагу в случае войны. При его составлении был учтен опыт украинцев, полученный во время полномасштабного вторжения России. Сопротивление местных жителей было решающим фактором в первые часы после нападения, причем среди них были и охотники с оружием, сообщает LSM+.

Читать

Очередной «конец эпохи»: покончено с производителем носков Aurora Baltika

Важно 19:14

Важно 0 комментариев

Ликвидировано предприятие по производству носков ООО "Aurora Baltika", основное производство которого находилось в Даугавпилсе, сообщает LETA cо ссылкой на информацию "Firmas.lv".

Ликвидировано предприятие по производству носков ООО "Aurora Baltika", основное производство которого находилось в Даугавпилсе, сообщает LETA cо ссылкой на информацию "Firmas.lv".

Читать

«Ну почему, почему только русская баба…» Стендзениекс в шоке от пережитого в отеле

Важно 19:03

Важно 0 комментариев

Эрик Стендениекс, известный специалист по рекламе, поделился в сети Х своим возмущением от увиденного в рижском отеле.

Эрик Стендениекс, известный специалист по рекламе, поделился в сети Х своим возмущением от увиденного в рижском отеле.

Читать