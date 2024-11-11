«Деликатная ситуация»: кто должен проверять расходы Сейма?

«Прогрессивные» предлагают внести изменения в Закон о Госконтроле, убрав из него статью, исключающую возможность проверки расходов Сейма. Это повысит открытость и прозрачность использования средств госбюджета в работе Сейма, заявил депутат Эрвин Лабановскис («Прогрессивные»), один из инициаторов поправок к закону:

«Госконтроль при проведении проверки готовит рекомендательный и информативный отчет. Следовательно, мы не видим конфликта интересов в том, что они могут указать Сейму что-то сделать.

В то же время использование ресурсов Сейма не должно быть отделено от всей системы — они тоже должны эффективно управляться. Поэтому мы не видим в этом проблемы и не видим конфликта интересов, потому что Государственный контроль не будет оценивать решения Сейма — чего, конечно, он не может делать: здесь мы говорим о хозяйственном использовании средств».

Сейм — единственная госинституция, чьи расходы не проверяет Госконтроль. Парламент ежегодно выбирает по конкурсу независимую аудиторскую фирму, которая и проверяет его годовой финансовый отчет. Однако, в отличие от Госконтроля, этот аудит не оценивает экономическую эффективность трат. В последние годы в Сейме неоднократно происходил обмен мнениями по поводу нехватки такой оценки.

В 2012 году Общество за открытость Delna собрало на портале общественных инициатив Manabalss.lv необходимые 10 тысяч подписей под петицией о создании публичного аудита Сейма». Тогдашний спикер Сейма Солвита Аболтиня возражала, что членов Госконтроля утверждает Сейм, и если бы Госконтроль проверял расходы Сейма — это было бы конфликтом интересов. Тогда большинство депутатов Сейма отклонило это замысел.

Теперь члены фракции «Прогрессивных» призывают все же предусмотреть возможность проверки расходов Сейма Госконтролем.

За границей подход различается. В соседних странах Литве и Эстонии, а также в Польше и Германии Госконтроль проверяет парламентские расходы. В свою очередь, в Финляндии и Дании Госконтроль не имеет таких полномочий. Решение о том, как это определить в Латвии — в руках самого Сейма.

Предоставление таких полномочий Госконтролю поддержали его бывшие руководители. Однако действующий госконтролер Эдгар Корчагин в апреле в интервью Латвийскому радио рассуждал так же, как и Сейм более десяти лет назад: если бы Госконтроль проверял расходы Сейма — возникла бы ситуация конфликта интересов.

«Именно Сейм назначает государственного аудитора, который назначает членов Государственного совета по аудиту. Следовательно, это приведет к тому, что Сейм сам назначит аудиторов. Это деликатная ситуация — и это один из рисков, на которые мы указываем. С другой стороны, чем отличается Сейм? У него тоже значительные расходы, поэтому эти вопросы надо взвешивать и принимать решения», — говорит Корчагин.

Предложенные «Прогрессивными» поправки будут рассмотрены в среду на заседании комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлениям. Комиссия заслушает мнения представителей Госконтроля, Минюста, общества Delna и парламентского Юридического бюро.