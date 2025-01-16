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«Это были не русские, все — латыши»: Херманис о случае в марокканском аэропорту

Редакция PRESS 16 января, 2025 08:06

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"Эпизод нескольких дней назад в аэропорту Марракеша (Марокко)" описал  своём посте в Фейсбуке режиссер Алвис Херманис - как наши там выглядят...

-Около тысячи человек стоят в очереди на паспортный контроль. Придется ждать в очереди минимум час. В гигантском помещении собрались недовольные, но терпеливые путешественники со всего мира. И тут  прибывает группа латышских туристов. Оценив ситуацию и без малейших угрызений совести, она отталкивает других и через все преграды проходит мимо всех стоящих, чтобы без очереди дойти до стоек регистрации. Тысячи других представителей человечества смотрят с недоумением, но даже не думают протестовать, потому что по законам цивилизации это слишком странно.

Отметим, что время вылета рейса было не таким критическим, и другие немногие латыши, стоявшие в длинной очереди, мирно стояли со всеми. Также важно подчеркнуть, что это были не русские, все были латыши. Такие нормальные латышские господа. В возрасте 40-50 лет. Обычно среднеарифметические жители Марупе, возвращающиеся из туристической поездки.

Эгоизм и полная неспособность думать об общем благе значительно снижают шансы латышского народа выбраться из ситуации, в которой мы находимся. Часть общества во власти (плюс чиновники и СМИ) живет хорошо и всем довольна. Им наплевать на то, что 400 000 латышей покинули эту страну из-за этого режима и что будущее Латвии - это пропасть и катастрофа. Потому что нынешняя схема их проекта LV ничем не отличается от всех их airBaltic и railbaltic схем. Та же схема: главное берегите себя, остальное не важно.

...Комментаторы поделились своими мнениями по теме...

-Экскурсионные группы с их энергичными вожаками вообще представляют собой такие своеобразные стадные образования, где только у одного человека есть голова, у остальных только ноги. Я не часто летаю, но не наблюдалось, чтобы отдельные латышские путешественники как-то специально выскакивали из общего потока, так что предполагаю, что это было исключением.

-Согласна, наши русскоязычные выделяются таким поведением в аэропортах, да и я наблюдаю это и в повседневных ситуациях, громко ругаются по телефону в поезде, игнорируют очереди. Что случилось с этой группой, сказать трудно...

-Уточню - как будто эта условная элита, которая должна быть движущей силой, совершенно не представляет, как развиваться дальше, кроме как за благородными фразами испечь очередной проект, повышающий их благосостояние и в котором основной упор делается на человек, кроме них самих. Пример: у Минобразования был 21 миллион на разработку проекта системы контроля качества образования, но не было ни копейки, чтобы обеспечить студентов недостающими учебниками и тетрадями. Так что же важнее для этого качества? Но это уже не важно, потому что преобладает мнение, что проблемы не существует, если она не является проблемой для нас, лиц, принимающих решения.

-Какой точный диагноз!

-Не везде и не у всех так, исключение разве что некоторые туристические группы.

-Спасибо, Алвис, что написали о вещах, которые мы можем видеть своими глазами, но я даже не понимаю, сможем ли мы все это принять и смириться. Кто мы?

-У латышей я ничего подобного не замечал. Я понимаю, что "нужна драма", но обобщать на примере одного случая не корректно. В целом латыши – порядочные люди. Давайте гордиться!

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Комментарии (0) 22 реакций
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