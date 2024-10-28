«Это будет памятник примирения»: автор идеи — о распиливании «Андрея Упитиса»

Идея распилить пополам и вернуть на место памятник Андрею Упитису, который находится в парке Кронвалдса, принадлежит скульптору и депутату Рижской думы Ивару Друлле.

Иварс стал известен широкой публике, когда по непонятным причинам решил заменить классический портфель для бюджета на уродливый деревянный блок.

Вскоре это произведение было заменено и вернулся старый портфель, к которому ни у кого не было претензий.

Но, возвращаясь к памятникам, сам автор поясняет, что благодаря этим изменениям памятник Упитису будет отражать двойственную природу его жизни - и позитивную, как писателя, и негативную, как коллаборанта, сотрудничавшего с советскими властями, - и также символизировать разные стороны каждого человека.

Это будет "памятник примирения", который приобретет новое художественное и историческое значение, став при этом современным произведением искусства и символом из прошлого в настоящее.

Я скажу все как есть - довольно жестко, потому что жизненный путь Упитиса действительно весьма разносторонний. С одной стороны, хочется убрать памятник вместе с похожими, но с другой - это же Андрей Упитис!

Итак, я прокручивал в голове план распилить памятник на части и понял, что Упитис не единственный, чей жизненный путь и памятник могут вызывать смешанные чувства...