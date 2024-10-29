«Эти объекты были меньше прикрыты». Зачем Украина атакует российские спиртзаводы

Вечером 27 октября дроны атаковали спиртзавод «Этанол спирт» у города Новохоперск Воронежской области. Это был уже второй такой налет за неделю. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что беспилотник «упал на крышу хозяйственной постройки» и некие «емкости». Возгорания и человеческих жертв, по словам чиновника, не было.

Аналогичный налет пережило предприятие в соседнем Анненском районе той же Воронежской области. Там вероятной целью могли быть местный спиртзавод или нефтебаза «Аннанефтепродукт». До того налет дронов на российские спиртзаводы состоялся 22 октября. Тогда были повреждены предприятия в Тульской, Тамбовской и Воронежской областях. В операции были задействованы десятки ударных беспилотников.

Спирт для военных целей

В прошлом году россияне скупили рекордные объемы алкогольных напитков. В среднем в 2023 году на каждого жителя страны пришлось по восемь литров чистого спирта — это рекорд за последние девять лет. Однако украинские власти заявляют, что уничтожают спиртзаводы в военных целях.

Руководитель центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко сообщил, что украинские БПЛА действительно атакуют российские спиртзаводы. Но подчеркнул, что эти предприятия вполне можно считать «военными объектами».

«Спиртзаводы у россиян используются для изготовления не только спирта, но и разного вида топлива для военных нужд, и взрывчатых веществ. Поэтому они атакуются, — утверждает он. — Это все — военные объекты, даже если они замаскированы под что-то другое».

По его словам, на спиртзаводах делают ракетное и авиационное топливо, взрывчатые вещества. Также спирт, по его словам, необходим в авиации: его добавляют в топливо, в тормозные системы, жидкости для очистки и в антиобледенители.

Действительно ли это так?

Спирт действительно может использоваться для изготовления взрывчатки. Точнее, сначала с помощью гидролиза его превращают в этиленгликоль, а далее — во взрывчатое соединение этиленгликольдинитрат (ЭГДН), он же нитрогликоль.

Впервые чистый нитрогликоль получил в 1870 года бельгийский химик Луи Генри путем добавления небольшого количества этиленгликоля в смесь азотной и серной кислот, охлажденной до 0°C. В 1914 году в Германии он был применен в качестве антифриза к динамиту.

Во время Второй мировой войны вследствие дефицита глицерина ЭГДН использовался в бездымных порохах. Однако позже из-за высокой токсичности ЭГДН его почти перестали использовать в военном деле. Но продолжили иногда применять террористы, для изготовления самодельных бомб.

Что касается другого негражданского использования соединений спирта, то, например, полиэтиленгликоль используется в некоторых компонентах твердого ракетного топлива. Широко известно об использовании спиртов в военной медицине.

Атакованные дронами предприятия, как указывается на их сайтах и отмечается в российских СМИ, действительно поставляют свою продукцию для оборонного комплекса РФ.

Например, «АО „Биохим“ (Тамбовская область) на своей веб-странице сообщает, что является поставщиком продукции для более чем 500 российских предприятий, в частности оборонного, аэрокосмического комплексов, атомной промышленности, военно-морского флота.

Сомнения экспертов

Однако военные эксперты высказывают полярно противоположные мнения по поводу эффективности атак на спиртзаводы.

Например, российский военный аналитик Руслан Левиев (объявлен в России «иноагентом») пишет, что в авиации спирт уже почти не используется.

«Все эти антиобледенительные системы работают на растворах гликоля, который получают из этиленгликоля. Этиленгликоль не делается из спирта уже лет 70, его делают напрямую из этилена», — отмечает он.

Он также пишет, что добавление этанола в состав бензина — практика в России малораспространенная, а к авиации она вообще отношения не имеет. Что касается применения спирта для производства пороха, то Левиев говорит, что там его используют «мизерное количество», к тому же сам он при этом не расходуется, поскольку в процессе не испаряется.

«Вы можете уничтожить половину всех спиртзаводов России — в производстве пороха этого никто даже не заметит», — резюмирует аналитик.

В то же время другой российский военный эксперт Василий Дандыкин считает, что эти удары БПЛА могут наносить ущерб авиации России: «По спиртзаводам они бьют явно не для того, чтобы наши люди меньше пили. Думаю, что эти удары связаны с военными целями».

«Дело в том, что спирт используется не только для производства алкоголя и пищевой продукции, но и в промышленности, в том числе в медицине и даже в авиации: на основе спирта создается определенная жидкость для самолетов, которая, например, защищает их от обледенения», — сказал он.

Украинский авиационный эксперт Виталий Романенко сказал Украинской службе Би-би-си, что из собственного опыта ему известно об использовании спирта в авиации. Но, по его словам, речь там идет лишь об обезжиривании при производстве радиоэлектроники.

Собеседник Би-би-си, связанный с военным руководством ВСУ, не ответил прямо на вопрос о практическом смысле атак на российские спиртзаводы, но отметил, что эти объекты были наименее защищены средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Последние месяцы в России значительно усилили противовоздушную защиту, нашим дронам уже стало гораздо труднее преодолевать эту оборону. А эти объекты были меньше прикрыты», — пояснил он.