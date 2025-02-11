Эстонский ответ Путину: предлагается ограничить количество топлива в баках машин из России

Россия установила для перевозчиков из ЕС ограничение, согласно которому коммерческие грузовики не могут покидать территорию России с запасом топлива в баке более 200 литров. Однако это ограничение не распространяется на перевозчиков из третьих стран. В ответ Латвия с этого года ввела аналогичное ограничение, согласно которому грузовики из третьих стран также могут въезжать в Латвию с не более чем 200 литрами топлива.

«Основная цель российского ограничения - создать преимущество для перевозчиков из третьих стран, чтобы они чаще занимались транспортировкой товаров, подпадающих под санкции, в сотрудничестве с Россией. В то же время, из-за зеркального ограничения, введенного Латвией, может значительно увеличиться число пересечений границы между Эстонией и Россией коммерческими грузовиками из третьих стран», - пояснил министр инфраструктуры.

Исходя из этого, Свет предлагает министру финансов, ответственному за данный вопрос, инициировать законопроект на основании Закона о международных санкциях, согласно которому правительство установит ограничение в 200 литров топлива для грузовиков, въезжающих из России.

Согласно предложению Света, ограничение будет введено в качестве санкции постановлением правительства Эстонии и останется в силе до тех пор, пока Россия не отменит собственные ограничения.