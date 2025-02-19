Эстония отказывается от русского языка в качестве языка обучения

К 2030 году русский язык перестанет быть языком обучения, а будет считаться только иностранным. Носители русского языка в Эстонии поддерживают реформу. Это обеспечивает их детям лучшие возможности на сфере образования и на рынке труда.

Многие жители стран Балтии говорят на русском языке как на родном — особенно в Латвии (38%) и Эстонии (28%). В столице Эстонии, Таллине, практически каждый второй ребёнок говорит по-русски. На северо-востоке страны русский язык распространён ещё больше. Нарва, третий по величине город Эстонии, расположен прямо на границе с Россией. Более 90% населения города говорят на русском языке.

Короткое путешествие во времени: советский диктатор Сталин депортировал десятки тысяч литовцев, латышей и эстонцев в Сибирь. Его ответным ходом было поселение русских в странах Балтии. Этнические депортации и русификация шли рука об руку. Русификация продолжалась и после смерти Сталина: рабочие промышленных предприятий и солдаты-оккупанты приезжали и селились в основном в крупных городах. Русский язык был официальным языком на оккупированных советскими войсками территориях стран Балтии. После распада Советского Союза в 1990 и 1991 годах Литва, Латвия и Эстония вновь обрели независимость, а литовский, латышский и эстонский языки заменили русский в качестве официального языка в этих странах.

Сегодня прибалтийские страны ЕС опасаются, что Путин пытается манипулировать российскими меньшинствами. В результате санкций, введённых ЕС после вторжения России в Украину, у подконтрольных Москве вещательных компаний были отозваны лицензии. А Латвия и Эстония вводят латышский и эстонский языки в качестве единственного языка обучения во всех школах.

Девять из десяти жителей Нарвы говорят на русском языке как на родном. Город на северо-востоке страны принадлежит Эстонии. И здесь к 2030 году всё изменится. Что думают русскоязычные родители о том, что их детей учат на эстонском языке? Ирина забирает из школы свою дочь Эллу, ученицу первого класса: «Это трудно! Элле нужны репетиторы, потому что раньше она ходила в русскоязычный детский сад». Мария толкает перед собой коляску и говорит: «Я считаю, что реформа правильная. Мы живем в Эстонии. Мы должны владеть национальным языком».

Комитет по правам меньшинств при Совете Европы осуществлял мониторинг системы школьного образования. Организация Объединенных Наций также направила экспертов. Помимо этого, Министерство образования Эстонии обеспокоено тем, что «русские школы» в Эстонии при проверки знаний отстают на целый год.

Но почему мы видим школьную реформу только сейчас? В интервью Euronews министр Кристина Каллас отмечает: «Долгое время не хватало политической напористости, потому что были сильные попытки вмешательства со стороны России. В каком-то смысле — очень трагическом — российская агрессия против Украины стала решающим элементом в преодолении сопротивления этой школьной реформе. Меня очень беспокоит, что существование отдельной системы образования на русском языке окажет негативное влияние на русскоязычных детей. Эта полностью отдельная, параллельная система образования привела к тому, что русскоязычные дети после окончания этих (русских) школ полностью лишены возможности получить дальнейшее образование в Эстонии, а это также оказывает влияние на рынок труда. Таким образом, мы должны реформировать эту систему школьного образования и обеспечить равный доступ к предметам, преподающимся на эстонском языке».

Какова цель стратегии интеграции в Эстонии? Министр Каллас: «Для поколения, родившегося после восстановления независимости Эстонии, необходимо, чтобы его представители воспринимали себя как эстонцев и идентифицировали себя с эстонской национальностью, не отказываясь при этом от ощущения своей русскости. Эти идентичности не являются взаимоисключающими».