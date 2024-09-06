Есть работа: опубликована уникальная вакансия

«Вы отлично спите и никогда не отказываетесь от сна? Вам тяжело просыпаться по утрам, не говоря уже о том, чтобы встать? Если да, то эта вакансия Dormeo® создана для вас! Мы предлагаем уникальную возможность заработать 1000 евро за 8 часов сна", - говорится в объявлении, опубликованном в "CV online".

Главной служебной обязанностью будет насладиться восемью часами спокойного сна.

Кандидаты должны иметь как минимум 18-летний опыт сна и способность быстро засыпать и крепко спать.

Люди в комментариях отмечают, что работа весьма заманчивая, другие более осторожны и считают, что это всего лишь маркетинговый трюк.