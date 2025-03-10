Кто-нибудь рассказал и объяснил нам, что объявленная Стармером «коалиция желающих» начнет действовать только в будущем, что обещанные миротворцы могут быть введены в Украину только после прекращения огня и что главной задачей этих миротворцев будет наблюдение за выполнением мирного соглашения между Украиной и Россией?

Или что план «ReArm Europe» стоимостью 800 с лишним миллиардов, о котором фон дер Ляйен объявила в громких заголовках, рассчитан на период до 2035 года? Кто-нибудь дал нам оценку последствий этого плана для кошельков европейских налогоплательщиков, а также «зеленых галлюцинаций» Европы? Спрашивал ли кто-нибудь из представителей власти или ведущих журналистов в наших коридорах и коридорах ЕС, намерена ли Европа отказаться от "зеленого курса", если она объявит о новом плане «ReArm»?

Во сколько это может обойтись каждому из нас в будущем, ведь нам важно уже сейчас понимать, как планировать свои расходы?

Слышали ли вы развернутый анализ того, почему Франция, Германия и некоторые другие страны выступают против возвращения Украине замороженных российских 300 миллиардов? Неужели кто-то честно скажет нам, что старая, богатая Европа будет только болтать об этом, но никогда не сделает этого, потому что богатые арабы, азиатские и, возможно, латиноамериканские «олигархи» немедленно выведут свои активы из европейских банков как небезопасные для вкладов?

Кто-нибудь честно расскажет общественности, что вопрос о "закрытом небе" в Украине уже обсуждался в Европе, но именно Байден не позволил странам НАТО подключиться к охране воздушного пространства Украины?

Истинная политика Европы была цинично, но правдиво изложена нашим бывшим президентом, госпожой Вике-Фрейбергой, когда она сказала, что... Европа должна попытаться помочь Украине протянуть еще два года до промежуточных выборов в США, когда баланс политических сил в США может измениться.

Я по-прежнему считаю, что если Латвия не наберется ума и продолжит «кусать руку» США в лице Трампа, мы тоже можем оказаться в незавидном положении".