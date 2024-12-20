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Если Кариньш летает за 50 000… Смилтенс связал случай в «Акрополе» с деградацией политической элиты

Редакция PRESS 20 декабря, 2024 10:21

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«Я думаю, что все, кто смотрел эти моменты, испытали шок, чувство стыда, но это только начало больших процессов", - прокомментировал на канале TV24 потрясшую многих сцену раздербанивания "чипсовой ёлки" в "Акрополе" секретарь Сейма Эдвард Смилтенс.

«Я думаю, что все, кто смотрел эти кадры, испытали шок, чувство стыда, но это только начало больших процессов. Я читал историю философии и изучал как мы жили в древности и в конце XIX века, начале XX века, какие процессы происходили в политике, в политических элитах и как они отражались в обществе. В конце концов я нашел одно слово, чтобы описать происходящее в последний год, если не в последнее десятилетие, - процесс под названием декаданс [моральный и культурный кризис, упадок, который обычно следует за пиком, кульминацией развития]».

Смилтенc поясняет: «Другими словами, упадок политической элиты приводит к девальвации ценностей, переоcмыслению принципов, истина становится субъективным фактором - у каждого может быть своя правда, исчезают границы дозволенного-недозволенного, хорошего-плохого, правильного-неправильного. Долгосрочные цели заменяются краткосрочной выгодой. Симптомов упадка много, но в принципе, если посмотреть на то, что происходит вокруг, все логично».

«Что примечательно, во-первых, это происходит на публике, это супермаркет, все снимают процесс, там есть все поколения - дети, состоятельные люди в шубах, пенсионеры, сгребающие эти хрустящие пачки. Я думаю, что это некая подсознательная реакция на тот факт, что, если господа Кариньш и Силиня могут летать за 50 000 евро, хотя через 10 минут будет рейс airBaltic с билетом за 300 евро, то представление о нормальном и ненормальном размываются.

Я думаю, что в глобальном масштабе мы вступаем в эпоху декаданса, то есть падения ценностей. Посмотрите, например, на тот же инцидент в Сейме [грубую ругань премьер-министра Силини в адрес Смилтенса], который никто, включая президента страны, не судил. И общество понимает, что если министр может лгать или тратить миллионы, миллиарды, то и ты можешь взять эту пачку чипсов за два евро», - говорит Смилтенс.

«Есть такой подсознательный феномен: если у вас нет очень четкой границы того, что правильно, что неправильно, что социально приемлемо или нет (...) какие-то элементарные традиции и культура, которые все приняли как норму, и если это деградирует, то эта система ценностей разрушается, и люди начинают искать какие-то свои собственные ценности. Общество больше не функционирует как единый организм. Все, что происходит сейчас, имеет такие черты, и это очень разрушительно для будущего нашей страны», - заключает Смилтенс.

В скобках отметим, что и сам г-н Смилтенс не без греха: все же помнят, как он, будучи спикером Сейма, вдруг стал раздавать автографы во время народной встречи победоносной сборной Латвии у памятника Свободы. Хотя встречали вовсе не его. По сути, это действительно мало чем отличалось от разграбления "чипсовой ёлки" в "Акрополе".

 

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