«Если бы Моцарт учился в латвийской системе образования, он не был бы Моцартом» — профессор Музакадемии

Вот каково его мнение по поводу реформ образования и оценки знаний и навыков учащихся, особенно применительно к творчеству:

"Мне кажется, что мои слова "Искусство начинается там, где заканчиваются правила Кабмина", уже начинают цитировать. Примерно с 1990 года почти 10 лет моя педагогическая деятельность была связана с административной работой в музыкальной школе им. Эмиля Дарзиньша, потом я был проректором по административной работе в Музакадемии. Честно говоря, только и вспоминаю, что регулярно были какие-то реформы системы образования.

(...)

По-моему, в системе образования нельзя проводить реформы через каждые два-три года, ведь образовательный процесс заходит исключительно далеко. Фактически только через 12 лет после того, как ребенок начал учиться, мы увидим, что там на самом деле произошло. А если приходится дергаться все время, это, в первую очередь, отрывает педагога от его основной задачи - помогать ребенку стать умнее, разумнее, больше узнать, стать более творческим. И, в принципе, формировать личность ребенка. А если тебе все время надо делать бумаги... (...) Да, без оценки мы, видимо, обойтись все же не можем - какие-то баллы в аттестат поставить надо.

Для искусства вообще парадокс: если ты сделаешь что-то неправильное, то есть нарушишь эти правила Кабмина, только тогда начинается творческий процесс. Почему мы помним Моцарта как самого яркого представителя классицизма? Даже не яркого, а самого неординарного? Потому что он нарушал принципы классицизма - как и Бах нарушал принципы барокко.

Если бы Моцарт учился в системе образования Латвийской Республики в XXI веке, он не был бы Моцартом. Это был бы рядовой, среднеарифметический композитор в стиле классицизма, о котором никто никогда не узнал бы. В этом и проблема.

(...) Если пытаться оценивать творческие предметы по всем процентам и так далее, то творческие проекты и работы, вызвавшие наибольший интерес, самые инновационные, содержащие самые неординарные решения, по сути получают минимальную процентуальную оценку.

А это уже, по-моему, ненормально ни в каком контексте".