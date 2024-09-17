«Если будут какие-то изменения, вы узнаете об этом от меня»: Силиня о возможной отставке Бришкенса

На повестке дня заседания Сейма в четверг стоит вопрос о выражении недоверия министру сообщения Каспару Бришкенсу. Отвечая на вопрос, может ли Бришкенс рассчитывать на поддержку всей коалиции, Силиня отметила, что коалиция обычно не поддерживает предложения оппозиции об отставке министров.

«Сейчас коалиция работает вместе, если будут какие-то изменения, вы узнаете об этом от меня», — коротко ответила Силиня.

Сбор подписей за отставку Бришкенса начала оппозиционная партия «Латвия на первом месте».

Национальное объединение также решило выразить недоверие Бришкенсу, утверждая, что министр не способен управлять отраслью, принимать решения и правильно их объяснять.