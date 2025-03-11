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Ещё чище? «Rīgas ūdens» планирует обновить сетей водоснабжения и канализации

© LETA 11 марта, 2025 11:08

Новости Латвии 0 комментариев

Small boy drinking water

ООО "Rīgas ūdens" планирует до 2040 года обновить 15% сетей водоснабжения и канализации, рассказал в интервью агентству ЛЕТА председатель правления предприятия Кришьянис Круминьш.

Предприятие разработало несколько сценариев, чтобы определить оптимальные темпы обновления сетей. Темпы обновления канализационных сетей будут в три раза выше, чем в предыдущие периоды, а водопровода - в пять раз выше.

В предыдущий период планирования основное внимание уделялось расширению сетей водоснабжения и канализации в районах, где нет централизованного водопровода. План обновления был разработан с учетом ряда факторов - частоты повреждений на километр сетей, материала водопроводных и канализационных труб, возраста сетей и др. Эти данные позволили расставить приоритеты и определить участки сетей, наиболее остро нуждающиеся в обновлении.

Как отметил Круминьш, районы Риги строилась в разные периоды, поэтому водопроводные сети построены из разных материалов и в разное время.

Например, в настоящее время ведется масштабная реконструкция канализационного коллектора в парке Узварас. Парк пересекает крупный железобетонный коллектор высотой 2,3 метра и шириной 1,8 метра, и предприятие в рамках благоустройства парка проводит его укрепление.

Как сообщалось, оборот "Rīgas ūdens" в прошлом году, согласно предварительным данным, составил 76,336 млн евро, что на 0,1% меньше 2023 года, а прибыль увеличилась на 11,4% до 8,391 млн евро.

"Rīgas ūdens" предоставляет услуги водоснабжения в Риге и нескольких пригородах - Адажи, Ропажи, Марупе и Кекаве, а также услуги по сбору и очистке сточных вод. Предприятие полностью принадлежит Рижскому самоуправлению.
 

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