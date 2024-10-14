ЕС осудил «нападение ЦАХАЛ» на миротворцев ООН в Ливане

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в день заседания Совета ЕС по иностранным делам, в понедельник, 14 октября, повторил призыв к установлению режима прекращения огня в конфликте на Ближнем Востоке. Как следует из заявления Борреля, к этому призыву присоединился и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, который также примет участие в заседании.

ЕС о "нападении ЦАХАЛ" на миротворцев ООН в Ливане

Накануне, 13 октября, Боррель в письменном заявлении, обнародованном на сайте Совета ЕС, подчеркнул, что Евросоюз осуждает "нападение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ, UNIFIL)", в результате которого несколько миротворцев получили ранения.

"ЕС осуждает все нападения на миссии ООН, - подчеркивается в документе. - Такие нападения на миротворцев ООН являются грубым нарушением международного права и абсолютно неприемлемы. Эти нападения должны быть немедленно прекращены".

Глава дипломатии Евросоюза указал, что в Брюсселе "ждут срочных объяснений и тщательного расследования со стороны израильских властей в связи с атакой на ВСООНЛ, которые играют фундаментальную роль в обеспечении стабильности в Южном Ливане".

В заявлении отмечается также, что ЕС также "глубоко озабочен" продолжающимися ракетными атаками шиитского радикального движения "Хезболлах" по территории Израиля. Эти нападения должны прекратиться, указано в документе. В то же время ЕС обеспокоен "авиаударами ЦАХАЛ по густонаселенным районам Ливана, которые приводят к тяжким потерям среди мирного населения и вынужденному перемещению многих людей".

"Мы призываем все стороны уважать международное гуманитарное право, во всех обстоятельствах", - подчеркивается в документе. В ЕС призвали к немедленному прекращению огня в Ливане и исполнению резолюции 1701 Совбеза ООН - о прекращении боевых действий в войне между Израилем и "Хезболлах".

Принятая в августе 2006 года резолюция СБ ООН 1701 была призвана положить конец израильско-ливанскому конфликту: "Помимо прекращения огня и вывода израильский войск с ливанской территории, документ предусматривал разоружение и отвод подразделений "Хезболлах" от границы с Израилем за реку Литани в глубь территории Ливана, развертывание армии Ливана и миротворческих сил ООН на юге страны".

ООН - об инциденте с ВСООНЛ

Тем временем официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил 13 октября от лица Гутерриша, что атаки ЦАХАЛ на миротворцев ООН "могут быть расценены как военное преступление".

"Миротворцы ВСООНЛ остаются на всех позициях (в Ливане. - Ред.), а флаг Организации Объединенных Наций продолжает развеваться,- цитирует Дюжаррика агентство Reuters.- Генеральный секретарь в очередной раз заявляет, что персонал ВСООНЛ и их помещения никогда не должны становиться объектом нападений. Нападения на миротворцев являются нарушением международного права, в том числе международного гуманитарного права. Они могут представлять собой военное преступление".

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом"немедленно" вывести из-под удара миротворческие силы UNIFIL на юге Ливана. Соответствующее видеообращение было опубликовано в соцсетях израильского политика в воскресенье, 13 октября. Отказываясь эвакуировать миротворцев, ООН делает их "заложниками" террористической организации "Хезболлах", подчеркнул Нетаньяху. "Это ставит под угрозу и их, и жизни наших солдат", - добавил он.

Заявление ЕС о планах Израиля запретить БАПОР

Ранее, 12 октября, Дипломатическая служба Евросоюза обнародовала заявление Жозепа Борреля в связи с обсуждаемым в израильском парламенте законопроектом, который в случае его принятия воспрепятствовал бы работе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на находящейся под контролем Израиля территории Западного берега реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, а также в секторе Газа.

"Окончательное принятие законопроекта аннулирует соглашение 1967 года между Израилем и БАПОР, остановит все операции БАПОР в Израиле и Восточном Иерусалиме, уничтожит спасательные операции БАПОР в секторе Газа, серьезно затруднит предоставление медицинских, образовательных и социальных услуг на Западном берегу, а также лишит БАПОР дипломатических привилегий и иммунитетов", - предупредили в ООН.

Как следует из заявления организации, в ООН считают БАПОР "опорой региональной стабильности" и призывают Израиль дать этому агентству возможность продолжать свою "исключительно важную работу в соответствии с мандатом, утвержденным Генеральной Ассамблеей ООН".

Кнессет планирует принятие закона, который классифицирует БАПОР как террористическую организацию и запрещает ее деятельность на территории страны.