Eruption в Риге: голос покоривший Элтона Джона и Бродвей

Путь к славе

Прешес Уилсон родилась в Ямайке, но с юности жила в Великобритании, где и началась ее музыкальная карьера. В 1974 году она стала вокалисткой группы Eruption, и именно ее харизма и вокальное мастерство вывели коллектив на новый уровень. Их успех начался с победы в музыкальном конкурсе, после чего они подписали контракт с легендарным продюсером Фрэнком Фарианом, создателем Boney M.

Взлет на вершину

В 1977 году группа записала песню I Can’t Stand the Rain. В исполнении Прешес Уилсон композиция зазвучала ошеломляюще, и вскоре сингл стал международным хитом. Еще больший успех ждал Eruption в 1979 году с песней One Way Ticket, которая до сих пор ассоциируется с золотой эпохой диско. В итоге группа записала четыре студийных альбома, общий объем проданных дисков превышает 60 миллионов!

Сотрудничество с Элтоном Джоном

Яркий голос Прешес Уилсон привлек внимание не только продюсеров, но и звезд мировой сцены. Она выступала с Элтоном Джоном, чья музыка всегда требовала особого вокального мастерства. Сэр Элтон Джон пригласил Прешес в свой музыкальный проект под названием Duets.

В 90-х певица также взяла вершины Бродвея: она блистала в легендарном бродвейском мюзикле «Blues In The Night», который не сходил с театральных подмостков Нью-Йорка более 10 лет. Музыкальная критика особо отметила Прешес, которая великолепно спела одну из ведущих партий постановки.

Мелодии неподвластные времени

Прешес Уилсон – не просто певица, а настоящая легенда, чей талант и харизма сделали Eruption и диско-музыку вечными.

Ее голос, ставший визитной карточкой Eruption, по-прежнему звучит мощно и проникновенно, подтверждая, что настоящее искусство не подвластно времени.

Творчество Eruption и сегодня востребовано как никогда! Каждый концерт Eruption – это магия, объединяющая музыку, страсть и незабываемую энергетику живого выступления.



Концерт Eruption в Риге пройдет 1 мая 2025 года (Дворец культуры VEF).

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