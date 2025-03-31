Элина Гаранча собирает друзей на сцене зала «Дзинтари»

Художественным руководителем проекта «Элина Гаранча и друзья» так же традиционно выступает супруг певицы, дирижер Карел Марк Шишон, он же составляет программы и неизменно появляется за пультом Фестивального оркестра (в своё время он был дирижером Латвийского национального симфонического оркестра, тогда и познакомился с будущей супругой). Латвийская публика уже имела возможность насладиться этими летними концертами с участием многих великолепных певцов. Помимо ушедшего от нас Дмитрия Хворостовского, в концертах принимали участие известные мировые исполнители - Дмитро Попов, Ольга Перетятько, Джонатан Тительман, Марина Монцо, Эри Накамура, Сеок Джонг Бек…

В этом году Элина Гаранча выйдет на сцену «Дзинтари» вместе с сопрано из Румынии Юлией Марией Дан и лирическим тенором австралийско-китайского происхождения Канг Вангом, которых певица очень ценит. Этот проект по традиции осуществится при поддержке Юрмальской думы, мэр которой, Рита Спроге, так же приняла участие в пресс-конференции.

Певица общалась с журналистами с удовольствием, отвечала на вопросы доброжелательно и откровенно. Рассказала, что она весьма занята - сотрудничает с ведущими театрами мира. Из её недавних работ - партия Амнерис в «Аиде» Джузеппе Верди в Венской опере. Скоро эту же партию она исполнит в нью-йоркской «Метрополитен-опера». Летние месяцы собирается провести с семьёй на родине в своём доме. Отдых будет совмещать с любимой работой. возможность выступить в Латвии она всегда использует с удовольствием.

Вполне возможно, вскоре состоится её выступление и на сцене Латвийской оперы (хотя о подробностях пока говорить не стала), но уже определенно в июле она даст ряд камерных концертов в "родных, волнующих местах" Резекне, Лиепае, Цесисе в сотрудничестве с Фондом Андрея Жагарса, о котором вспоминает с большим теплом. Эти выступления она посвящает своей маме - Аните Гаранче, известному педагогу, которая ушла из жизни 10 лет назад.

Элина обещает исполнить и любимые произведения мамы из латышских композиторов, а так же произведения Роберта Шумана, Анри Дипарка, Густава Малера...Она так же рассказала, что старается популяризировать латышских композиторов в мире и исполняет их произведения на своих концертах по всему миру.

...Этим чудесным концертом "Элина Гаранча и друзья" организатор выступления, компания Art Forte отметит 20-летие творческой деятельности. Благодаря её усилиям, за эти годы в Латвии состоялось много музыкальных и театральных праздников, которые стали настоящими событиями для нашей страны.

Весной и летом 2025 года латвийскую публику ждет целый ряд проектов экстра-класса.

19 апреля на сцену Национального театра выйдут солисты великого Royal Concertgebouw Orchestra (Нидерланды) – ансамбль Camerata RCO, который за 15 лет своего существования записал 12 альбомов, обрел безупречную репутацию у критиков, любовь слушателей и стал желанным гостем на лучших площадках мира -- от Нью-Йорка до Лондона, от Амстердама до Токио, от Вены до Сеула.

12 мая на сцене театра «Дайлес» будет показан спектакль Дмитрия Крымова «Записки сумасшедших» с участием Чулпан Хаматовой и Максима Суханова. Героями здесь стали два растерянных человека, оказавшихся не по своей воле в новых жизненных обстоятельствах. Ситуация, ставшая горькой обыденностью для миллионов людей по всему миру, вознесена режиссером к трагическим высотам; перед нами удивительный пример того, как реальность преображается в подлинное произведение искусства.

1 июня театр «Гешер» (Израиль) представит на сцене театра «Дайлес» жемчужину своего репертуара – «Сирано» по пьесе Ростана. Последний спектакль великого литовца Римаса Туминаса парит над сюжетом о бесстрашном поэте с длинным носом и огромной душой, очищает романтику от мелодрамы, соединяет комедию и трагедию, любовь и кровь, жизнь и смерть… Гастроли пройдут в рамках программы культурного сотрудничества между Латвией и Израилем, их поддерживают Государственный фонд культурного капитала, фонд «Uniting» и компания «Primekss».

29 июля в «Дзинтари» состоится концерт Андрея Макаревича и Филиппа Барского. «А ведь я никогда не играл дуэтом с кельтской арфой… Может быть, зря?» -- сказал пару лет назад легендарный «машинист». И вот уже электроакустическая арфа сопровождает голос, знакомый миллионам людей на планете, по-новому открывает всем известные мелодии и оттеняет гармонию новых.

30 июля Данила Козловский сыграет в «Дзинтари» музыкальный спектакль «Check-up. Мне 40 лет» в постановке Саввы Савельева. Как быть собой? Как поверить в собственные силы? Как стать счастливым? Ответы на эти вопросы знаменитый актер будет искать в забавных историях из жизни, в любимых песнях мамы, в заветных рецептах семейного стола. Юмор, чудесные мелодии, танцы, искренность и доброта – быть может, все это и составляет универсальную формулу радости и оптимизма…

Елена СЛЮСАРЕВА

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