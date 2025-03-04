Экзамены на знание госязыка близко: документы подали меньше половины живущих в Латвии граждан России

Предписания на выезд по-прежнему выдаются — на сегодняшний день их выдано 79. Но многие пользуются тем, что оформляют временный вид на жительство и за это время собираются уладить все юридические нюансы, в том числе сдать экзамен по госязыку.

По словам Розе, после начала полномасштабной войны, развязанной РФ против Украины, многие граждане России начали активно интересоваться процессом натурализации, чтобы стать гражданами Латвии. Но автоматически сменить одно гражданство на другое или вернуть себе статус негражданина Латвии так просто не получится, придется все равно проходить процесс натурализации или получать какое-то другое гражданство, пояснила Розе.

Ну, а тем, у кого с документами и статусом все в порядке, Майра Розе посоветовала не забывать своевременно продлевать свои документы. Многие родители забывают, что у их детей заканчивается срок действия паспортов, — кто-то обнаруживает накануне поездки за рубеж буквально в аэропорту, в результате чего поездка откладывается или вообще срывается. Ведь оформить паспорт за один день можно только в Риге и только в исключительных случаях.