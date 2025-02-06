Их то за что?! Экзамен по латышскому сдают даже учителя-латыши: министр в шоке

По ее мнению, тестирование по государственному языку для учителей-носителей языка дискредитирует сами тесты.

«Важно проводить проверки. Важно проводить проверки на месте. Важно проводить как можно больше проверок, но проверять нужно именно тех педагогов, о которых в прошлом была информация, что они не соответствуют необходимым требованиям», — сказала Либиня-Эгнере.

Она добавила, что тестирование на знание государственного языка в школах должно проводиться таким образом, чтобы не мешать процессу обучения. Министр юстиции заключила, что цель проверок — улучшить качество образования, предоставляемого детям, а не обострять проблему.

Министерство подчеркивает, что латышский язык является основой национальной идентичности Латвии, и в настоящее время содействие использованию латышского языка также имеет важное значение для национальной безопасности Латвии. Государство должно обеспечить, чтобы латышский язык действительно выполнял свою функцию государственного языка, предусмотренную Конституцией.

В Минобразования подчеркнули, что соблюдают требования законодательства, проверяя соответствие уровня владения государственным языком учителями уровню владения государственным языком, определяемому Кабинетом Министров, необходимому для выполнения ими профессиональных и служебных обязанностей.

Министерство подчеркивает, что роль Совета по латышскому языку и его тщательная работа по контролю за использованием государственного языка усиливают защиту латышского языка как единственного государственного языка. При этом важно обеспечить детям образование на государственном языке.

«Поэтому проведение тестов необходимо не только формально перед началом учебного года, но и в течение учебного года, чтобы обеспечить использование латышского языка в учебном процессе. Школам и учителям не следует беспокоиться о плановых тестах даже в середине учебного года», — подчеркнули в Министерстве образования.

В то же время важно, чтобы они были организованы уважительно и в соответствии с понятными критериями, не нарушая при этом процесс обучения, насколько это возможно, добавляет Минюст.

Министерство образования напоминает, что знание и использование латышского языка в школах является обязательным требованием, и обязанностью как педагогов, так и руководства школ является организация процесса обучения в соответствии с законом.

Уже сообщалось, что самоуправление Даугавпилса обратилось к ответственным органам с просьбой прекратить проверку знаний государственного языка у учителей в середине учебного года, поскольку это может создать проблемы для школ при реализации учебных программ, сообщил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш на пресс-конференции на прошлой неделе.

В Даугавпилсе Центр государственного языка проводит проверку знаний государственного языка для 500 учителей, примерно 25–30 % из них уже проходили проверку один раз.

В октябре 2022 года Сейм принял поправки к Закону об образовании и Закону об общем образовании, которыми установлено, что в Латвии дошкольное и начальное образование постепенно в течение трех лет перейдет на обучение только на государственном языке. До этого в средних школах обучение велось только на латышском языке.

