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Эксперты предупреждают о риске мощных землетрясений на Пиренейском полуострове

Euronews 7 марта, 2025 18:21

Наука и технологии 0 комментариев

Недавние подземные толчки, ощущавшиеся в Лиссабоне и Севилье, вызвали тревогу. Неужели в Португалии или Испании вот-вот разразится сейсмический кризис? Эксперты не исключают такую возможность.

Менее чем за полгода в Португалии произошло два землетрясения значительной силы. Оба ощущались в столице Лиссабоне. В соседней Испании подземные толчки магнитудой до 3,8 наблюдались в Севилье. Фернанду Каррильу из Португальского института моря и атмосферы (IPMA)не исключает, что в будущем на Пиренейском полуострове произойдет сейсмический кризис, но не допускает ситуации, подобной греческой.

Фернанду Каррильу, эксперт, IPMA:

"Мы живем в зонах сейсмической опасности, которую в глобальном или, по крайней мере, в европейском масштабе можно считать средней. Конечно, эта опасность ниже, чем в Италии, Греции и Турции, но это более высокая опасность по сравнению с большей частью европейской территории".

Столкнувшись с риском мощного землетрясения, Лиссабон, учитывая близость к морю, особенно тщательно подготовился к возможности возникновения цунами.

Карлуш Муэдаш, мэр Лиссабона:

"Сегодня у нас есть две вышки предупреждения о цунами: одна в Террейру-ду-Пасу, другая - на площади Империи. В случае цунами можно немедленно предупредить людей о том, куда им следует направиться. Но мы также воспользовались этой возможностью, чтобы серьезно пересмотреть план действий нашего муниципалитета в чрезвычайных ситуациях. Благодаря работе приходов и председателей приходских советов у нас есть 86 пунктов сбора в городе".

Жоана Мурао Карвалью, Euronews:

"В Португалии нормы сейсмостойкого строительства действуют с 60-х годов прошлого века. Однако большая часть построек в Лиссабоне возведена до этого периода, поэтому степень их готовности к землетрясению неизвестна. Роберто, в Испании вы тоже почувствовали землетрясение. Каков сценарий развития событий там?"

Роберто Маседонио Вега, Euronews:

"Жоана, Испания затронута сейсмической активностью в районе Лиссабона, где в 1755 году произошло сильнейшее землетрясение. Оно дошло до испанских Уэльвы и Кадиса. Если этот разлом прорвется снова, это затронет весь полуостров. В любом случае, эксперты ожидают, что в любой момент в Испании может произойти землетрясение магнитудой 7".

Мария Белен, Политехнический университет Мадрида:

"У нас есть разломы, способные генерировать землетрясения магнитудой 6,5 и даже 7. Есть опасения, что эти разломы могут сдвинуться в любой момент. Мы, как я уже говорила, находимся в периоде обратного отсчета".

Крайне важно, чтобы население знало, как действовать в случае землетрясения. В службе 112 Euronews дают такой совет.

Лола Родригес, 112 Андалусия:

"Оставайтесь на месте, то есть если мы находимся в здании, мы должны оставаться в нем и искать прочную конструкцию. Например, дверной проем, место под столом. Потом надо присесть и держаться, прикрыв голову".

Чтобы свести к минимуму последствия стихии, эксперты призывают власти разрабатывать и обновлять планы действий на случай возможных землетрясений.

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