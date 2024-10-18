Эксперты предупреждают европейцев о необычайно суровой зиме

Согласно анализу Андрея Флиса из Severe Weather Europe (SWE), в течение последних двух недель октября прогнозируется существенное увеличение глубины снега от Сибири до Северной Америки. Это раннее накопление снежного покрова может иметь значительные последствия для предстоящей зимы в северном полушарии.

Полярный вихрь, который простирается от Арктики до средних широт, меняется по силе и форме в течение сезона. Когда эта система ослабевает, это может вызвать значительные изменения в погодных условиях. Слабый полярный вихрь зачастую позволяет холодному полярному воздуху устремляться на юг. Это может привести к суровым зимним условиям в США и Европе.

В настоящее время снежный покров над Евразией превышает 10 миллионов км², что является третьим по величине показателем за последние 20 лет. Этот быстрый рост снежного покрова, превышающий норму для этого времени года, является важным индикатором возможных изменений в динамике зимних погодных условий.

Прогнозы также показывают, что скорость стратосферного ветра может уменьшиться в период с декабря по январь, что еще раз указывает на возможность ослабления полярного вихря. Это ослабление может спровоцировать внезапное стратосферное потепление (SSW) - явление, которое приводит к резким изменениям погоды.

За таким стратосферным потеплением часто следует коллапс полярного вихря. Это может подготовить почву для выпадения снега сверх нормы в Европе и на востоке США, поскольку ослабленный вихрь позволит холодному арктическому воздуху проникнуть глубже в эти регионы.