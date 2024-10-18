Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 18. Октября Завтра: Erlends, Rolanda, Rolands, Ronalds

Эксперты предупреждают европейцев о необычайно суровой зиме

Редакция PRESS 18 октября, 2024 15:15

Наука и технологии 0 комментариев

LETA

Необычное накопление снега от Сибири до Северной Америки в конце октября может дестабилизировать систему полярного вихря. Она станет слабее, из-за чего предстоящая зима в Европе и Северной Америке может быть очень суровой, с более сильными холодами и обильными снегопадами, - пишет The Watchers.

Согласно анализу Андрея Флиса из Severe Weather Europe (SWE), в течение последних двух недель октября прогнозируется существенное увеличение глубины снега от Сибири до Северной Америки. Это раннее накопление снежного покрова может иметь значительные последствия для предстоящей зимы в северном полушарии.

Полярный вихрь, который простирается от Арктики до средних широт, меняется по силе и форме в течение сезона. Когда эта система ослабевает, это может вызвать значительные изменения в погодных условиях. Слабый полярный вихрь зачастую позволяет холодному полярному воздуху устремляться на юг. Это может привести к суровым зимним условиям в США и Европе.

В настоящее время снежный покров над Евразией превышает 10 миллионов км², что является третьим по величине показателем за последние 20 лет. Этот быстрый рост снежного покрова, превышающий норму для этого времени года, является важным индикатором возможных изменений в динамике зимних погодных условий.

Прогнозы также показывают, что скорость стратосферного ветра может уменьшиться в период с декабря по январь, что еще раз указывает на возможность ослабления полярного вихря. Это ослабление может спровоцировать внезапное стратосферное потепление (SSW) - явление, которое приводит к резким изменениям погоды.

За таким стратосферным потеплением часто следует коллапс полярного вихря. Это может подготовить почву для выпадения снега сверх нормы в Европе и на востоке США, поскольку ослабленный вихрь позволит холодному арктическому воздуху проникнуть глубже в эти регионы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Действительно ли лекарства в Латвии дороже чем в Литве и Эстонии?

Важно 18:45

Важно 0 комментариев

Несмотря на разговоры о том, что цены на лекарства в Латвии выше, чем у соседей, на самом деле ситуация выглядит несколько иначе. У нас выше цены только на дорогие лекарства: чем препарат дороже, тем больше на него аптечная наценка.

Несмотря на разговоры о том, что цены на лекарства в Латвии выше, чем у соседей, на самом деле ситуация выглядит несколько иначе. У нас выше цены только на дорогие лекарства: чем препарат дороже, тем больше на него аптечная наценка.

Читать
Загрузка

В Адажи установили «скульптуру» БМП за 183 тысячи евро: Спрудс поручил разобраться

Новости Латвии 18:43

Новости Латвии 0 комментариев

В Адажи появилась скульптурная композиция в форме гусеничного бронетранспортёра на постаменте. По некоторым данным стоимость этого арт-объекта составила 183 тысячи евро. Предсказуемо,  соцсети взорвались о такой цифры, пущенной не на оборону, а на "макслу".

В Адажи появилась скульптурная композиция в форме гусеничного бронетранспортёра на постаменте. По некоторым данным стоимость этого арт-объекта составила 183 тысячи евро. Предсказуемо,  соцсети взорвались о такой цифры, пущенной не на оборону, а на "макслу".

Читать

Волейболистки Граудиня и Самойлова впервые поднялись на первое место в мировом рейтинге

Спорт 18:30

Спорт 0 комментариев

Латвийский дуэт пляжных волейболисток Тины Граудини и Анастасии Самойловой впервые занял первое место в обновленном мировом рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB). Латвийский дуэт набрал 6780 очков в 13 турнирах.

Латвийский дуэт пляжных волейболисток Тины Граудини и Анастасии Самойловой впервые занял первое место в обновленном мировом рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB). Латвийский дуэт набрал 6780 очков в 13 турнирах.

Читать

В Вильнюсе снесут Дом Москвы

Мир 18:15

Мир 0 комментариев

Государственная инспекция территориального планирования и строительства Литвы объявила в пятницу о закупке работ по сносу так называемого Дома Москвы в Вильнюсе и уборке строительной площадки.

Государственная инспекция территориального планирования и строительства Литвы объявила в пятницу о закупке работ по сносу так называемого Дома Москвы в Вильнюсе и уборке строительной площадки.

Читать

90 евро в год на кружок русского языка в детском саду: это насмешка?

Важно 18:05

Важно 0 комментариев

Press.lv обзвонил частные детские сады Риги, Юрмалы и Елгавы, чтобы понять, насколько обучение русскому языку актуально в кружках по интересам для детей в настоящее время, и как это происходит на практике.

Press.lv обзвонил частные детские сады Риги, Юрмалы и Елгавы, чтобы понять, насколько обучение русскому языку актуально в кружках по интересам для детей в настоящее время, и как это происходит на практике.

Читать

Политика предоставления убежища в ЕС меняется

Мир 18:00

Мир 0 комментариев

Лидеры стран ЕС завершили саммит в Брюсселе, договорившись о передаче функций по возвращению беженцев в третьи страны за пределами Европейского союза. Эти противоречивые предложения представляют собой серьезный, более жесткий сдвиг в миграционной политике ЕС. В частности, страны ЕС хотят сосредоточиться на депортации просителей убежища, чьи ходатайства были отклонены.

Лидеры стран ЕС завершили саммит в Брюсселе, договорившись о передаче функций по возвращению беженцев в третьи страны за пределами Европейского союза. Эти противоречивые предложения представляют собой серьезный, более жесткий сдвиг в миграционной политике ЕС. В частности, страны ЕС хотят сосредоточиться на депортации просителей убежища, чьи ходатайства были отклонены.

Читать

Целлофан вместо мяса? Что нам продают под видом сосисок

Выбор редакции 17:43

Выбор редакции 0 комментариев

Такой мясной полуфабрикат неполной готовности, как сосиски, является весьма популярным продуктом у латвийского потребителя. По прошлогодним статистическим данным, он занимает 28% всего рынка мясных изделий Латвии. Сосиски разрешено включать даже в меню школьных столовых. Но ни один производитель не выпускает товар со 100-процентным содержанием мяса. В лучшем случае его там 70%. Между тем цена такого продукта премиум-класса может достигать 10 евро за кг. А что же тогда остальное?

Такой мясной полуфабрикат неполной готовности, как сосиски, является весьма популярным продуктом у латвийского потребителя. По прошлогодним статистическим данным, он занимает 28% всего рынка мясных изделий Латвии. Сосиски разрешено включать даже в меню школьных столовых. Но ни один производитель не выпускает товар со 100-процентным содержанием мяса. В лучшем случае его там 70%. Между тем цена такого продукта премиум-класса может достигать 10 евро за кг. А что же тогда остальное?

Читать