Эксперт: плата за рецепт — это новое бюрократическое бремя

Плата за рецептурные препараты была установлена ​​для компенсации аптекам снижения цен на лекарства. Однако, как отмечает Бехмане в интервью агентству LETA, это привело к созданию бюрократической системы, в которой ряд должностных лиц Национальной службы здравоохранения будут «контролировать микроменеджмент» каждого рецепта в каждой аптеке, чтобы «управлять евроцентами».

По мнению Бехмане, гораздо лучшим и более эффективным решением было бы сохранить аптечные надбавки на прежнем уровне, не снижая их, что позволило бы избежать введения платы за рецептурные услуги, которая является большой бюрократической нагрузкой для государства, в то время как она вызвала большую путаницу у пациентов. Цены на лекарства, отпускаемые в аптеках, должны быть такими, чтобы аптеки как бизнес могли выжить. По словам заместителя директора Института общественного здравоохранения, нынешние цены не предусматривают этого, поэтому взимание платы за рецептурные препараты является неудобным решением.

В то же время эксперт признает, что снижение наценки, допускаемой оптовиками, было абсолютно правильным шагом, поскольку в Латвии она в среднем выше, чем в Евросоюзе. Более того, до сих пор тот факт, что наценки оптовиков на лекарства устанавливались в процентах, а не в абсолютных числах, приводил к огромному росту стоимости самых дорогих препаратов.

Как уже сообщалось, с 1 января вступила в силу разработанная Минздравом реформа цен на лекарства, направленная на снижение стоимости лекарств. Для реализации этого решения снижена разрешенная цена на лекарственные средства как для оптовиков, так и для аптек. По оценкам Минздрава, цены на лекарства должны снизиться в среднем на 15%.

Согласно новой модели ценообразования на лекарства, с оптовиков взимается фиксированная наценка в размере 0,5 евро за распространение одной упаковки рецептурных препаратов. Также введена плата за обслуживание рецептурных препаратов — резиденты должны платить 0,75 евро за каждый рецепт, но государство будет выплачивать еще 0,75 евро крупным аптекам за каждую услугу по рецепту. Государство будет выплачивать надбавку в размере 1,75 евро единственным аптекам в населенных пунктах.