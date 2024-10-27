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Эксперт: делить латвийское общество только на латышей и русскоязычных — неправильно

© Латвийское радио 4 27 октября, 2024 13:33

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Фото LETA

Деля латвийское общество на категории «латыши» и «русскоязычные», мы сильно упрощаем мир, который в реальности намного сложнее, ведь существует много разных идентичностей, в том числе среди русскоязычных Латвии, отметил в программе «Открытый разговор» на Латвийском Радио 4 культуролог Денис Ханов.

За 50 лет оккупации СССР пытался создать в Латвии двухобщинное общество. Это Советскому Союзу до конца не удалось, однако вызвало ряд проблем, которые Латвия решает до сих пор, отметила Сармите Элерте, экс-министр культуры и бывший главный редактор газеты Diena. Однако, по ее мнению, неправильно делить латвийское общество на «латышей» и «нелатышей», ведь условная вторая категория содержит много разных идентичностей.

«Есть люди в Латвии, которые говорят, что они латыши русского происхождения.
Публично это говорил [политик] Андрей Юдин, недавно это сказал [режиссер] Станислав Токалов. Он так себя идентифицирует. А есть люди, которые за 30 лет не смогли сдать экзамен по латышскому на базовом уровне. И это вторая крайность. Поэтому мы не можем говорить о большом едином обществе. Мы говорим о проблемах, которые нужно решать», — сказала Элерте.

Культуролог Денис Ханов добавил, что делить латвийское общество исключительно на «латышей» и «русскоязычных» неправильно:

«Мы работаем с какими-то странными монолитными блоками, далекими от реальности. И эта реальность подразумевает целый ряд гибридных идентичностей. (…) В латвийском обществе и среди национальных меньшинств очень разный опыт интеграции, очень разный опыт принадлежности. Это и, допустим, староверы, которые были частью латвийского общества еще, условно говоря, до оккупации. Это польское, эстонское, литовское меньшинства и так далее.

Поэтому нужно отказываться от этих двух блоков. (…) Мы сами под нагрузкой этих слов упрощаем этот мир», — подчеркнул Ханов.

Он считает, что проблема интеграции связана с тем, насколько каждый представитель латвийского общества считает ценностью свободу личности, права меньшинств, религиозное и культурное многообразие.

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