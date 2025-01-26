Экспедиция при -40 градусах! Вернувшийся из Антарктиды альпинист Улманис делится подробностями

Со времени экспедиции прошло 10 дней, Юрис снова дома. "Усталость все еще ощущается. Но это красивый контраст - несколько недель находиться на льду и затем сменить его на теплую постель", - делится он впечатлениями, заметив, что в экспедиции обморозил пальцы.

"Там чрезвычайно холодно, и свет не гаснет. Температура каждый день опускается до -40 градусов, лицо все время надо мазать кремом. Но в перчатках ничего сделать невозможно: чтобы, например, поставить палатку, ты вынужден их снимать. Для фотографирования тоже нужна помощь пальцев", - рассказывает Улманис. Сейчас он ходит к врачам, которые помогают эту проблему решить. К таким вещам он относится серьезно: два года назад в экспедиции на Эверест он обморозил щеку.

Хотя Южный полюс Улманис покорил 14 января, он начал серьезно тренироваться и ходить в походы для подготовки еще летом 2024 года. Пригодился и прошлый опыт - за свою жизнь он успел пересечь на лыжах Гренландию и покорить Эверест, а также высочайшие вершины других гор.

Что касается практической стороны экспедиции, то на Южный полюс добираются следующим образом: сначала надо прибыть в Чили, затем достичь Магелланова пролива, оттуда самолетом доставляют в Антарктиду. Путь до Южного полюса занимает около двух недель, расстояние до него - 120 км.

"Этот путь проходят на лыжах, которые не скользят назад. Каждый должен тащить за собой сани весом около 40 кг с личными вещами", - делится подробностями Улманис. Он брал с собой в экспедицию лиофилизированные продукты, воду, палатки, спальный мешок, одежду и предметы личной гигиены.

"Единственное, чего слишком много взял с собой в Антарктиду, так это одежда. Практически она не менялась слишком часто на пути". Кроме того, Улманис заметил, что в Антарктиде необходимо соблюдать чистоту и ничего по дороге нельзя бросать.

На вопрос, каким именно был его путь и удавалось ли в экспедиции делать передышки, альпинист-земессарг ответил: "Палатки ставились примерно через каждые 6-7 часов похода. Потом кипятили воду, мы ели и ложились спать. Вроде бы можно было спать 8 часов, но я бы это сном не назвал: сидел в своем спальном мешке и просыпался через каждые полтора-два часа.

За день до того, как мы достигли Южного полюса, вдали засияла точка, она была чуть темнее. Вся дорога до нее была белой, а в дни, когда был туман, ничего не было видно, поэтому точка, отмечавшая Южный полюс, напоминала мираж! А когда мы наконец достигли конечной цели, ощущения были незабываемые!

Это место, которое многие люди в своей жизни так и не увидят. Место, где пересекается меридиан. Я ощутил огромное удовлетворение тем, что смог поднять в этом месте флаги Латвии и Украины!"

Улманис заявляет, что отправился в экспедицию, чтобы привлечь внимание мира к происходящему в Украине: "Я каждый день задавал себе вопрос, как я могу помочь и собирать пожертвования для Украины. Поэтому склонился в пользу такого шага".

Улманис сотрудничал с благотворительной организацией United24 - это проект президента Украины Владимира Зеленского. Послами организации являются, в частности, актрисы Барбра Стрейзанд и Алисия Милано, а также бывший футболист Андрей Шевченко. Она собирает средства для обеспечения школ электрогенераторами, покупку автомашин для спасателей, восстановления городской инфраструктуры и на другие проекты. "Украина делает грязную работу для нас, мы должны поддержать этот народ, чтобы они победили, и чтобы война не дошла до нас", - заявляет Улманис.