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Экс-премьер Марис Гайлис: «Я не могу себе представить, что русские могут напасть на нас» (2)

Neatkarīgā Rīta Avīze 1 апреля, 2025 17:06

Латышские СМИ 2 комментариев

Бывший премьер-министр Латвии (1994–1995) Марис Гайлис, ныне бизнесмен и председатель правления Общества Рихарда Вагнера, сегодня больше всего возмущен мерами по «сокращению» бюрократии, которые на первый взгляд выглядят как необдуманная клоунада. Но способны ли латыши восстать против власти, если она ограничена и некомпетентна? И что бы сделал Марис Гайлис в первую очередь, если бы он был премьер-министром? Об этих и других темах "Neatkarīga" беседует с Марисом Гайлисом. Приводим выдержки из интервью.

На каком этапе политического развития сейчас находится Латвия?

Мы достигли стадии бюрократического государства. Бюрократы взяли верх. Многие мне говорят: но это же ты сам виноват. Очевидно, что бюрократы не могут обойтись без государственных служащих. Однако сейчас мы достигли неэффективной ситуации. Мы видим, как стремительно мы отстаем от соседних стран — Эстонии и Литвы. Конечно, там есть бюрократия, но у нас этот «класс» сложился совершенно неправильно.

Премьер-министр Эвика Силиня официально издала указ о создании группы действий по сокращению бюрократии. Сообщается, что группа начала свою работу с первых встреч пару недель назад. Это будет эффективный ход!

Это похоже на борьбу с бюрократией посредством бюрократии. Это звучит не очень логично. Однако понятно: что-то не так...

...Премьер-министр Силиня заявила, что людей нельзя увольнять. Но как можно сократить бюрократический аппарат, если людей не увольняют? Да, нужно было создать какой-то орган по сокращению бюрократии, но он должен был быть чисто политическим. Бюрократы не могут себя ущемить.

Заметили ли вы нежелательную тенденцию в обществе, которую невозможно предотвратить?

Советское мышление никуда не исчезло... Самое страшное, что оно возрождается в новом поколении. Посмотрите на неокоммунистов, которые назвали себя «прогрессистами», это просто ужасно. Я думаю, что многие еще помнят глупости советских времен, но сегодня те же самые идеи выносятся на обсуждение для реализации.

Возможен ли бунт в Латвии? В конце концов, нам приходится протестовать против реализации различных глупых идей.

Трудно представить, что в Латвии может произойти восстание... Мы, латыши, чрезвычайно миролюбивы, мы не южане. Например, французы давно бы уже были на баррикадах. Когда-то давно, когда Banka Baltija переживал кризис, мне тоже было страшно: там было так много людей, которые потеряли деньги, и мы тоже думали: что же будет?! Но ничего не произошло. Произошла так называемая «Революция зонтиков», и, похоже, это было единственное восстание.

Видите ли, ничего катастрофического в этом нет, мы просто барахтаемся в трясине, не двигаясь вперед и не развиваясь. Застой! Мы все говорим: плохо, плохо! Но когда кто-то спрашивает тебя лично: как дела? «Я в порядке», — отвечает он. Я могу сказать то же самое о себе.

Единственное, о чем мы можем говорить четко и жестко, — это политическая ответственность. «Новое единство» наделало столько шума, что посмотрим, как оно покажет себя на выборах. Вероятно, они заплатят соответствующую цену...

Если бы вы были премьер-министром, какими были бы ваши первые решения?

Я бы начал с реформы государственного управления. Я уже делал это однажды. Я бы начал с нуля: был бы нулевой бюджет, был бы проведен тщательный аудит, который был бы поручен независимым специалистам, ни в коем случае — не государственным служащим. Все это должно решаться политически. Если бы у коалиции было достаточно политической власти, она могла бы сделать многое..

Видите ли вы в нашем обществе личности, которые могли бы провести такие реформы вместе с вами?

-Я думал об этом. Если бы у нас  была такая личность, как Макрон во Франции...У нас было несколько вариантов, но они так и не были реализованы. Это был Андрис Шкеле, это был Эйнарс Репше. На Улдиса Пиленса была надежда. Выдающаяся личность, успешный бизнесмен, умный человек. Если бы он стал премьер-министром, я думаю, все бы произошло. Но он хотел стать президентом...

Но еще один аспект — это безопасность. Многие думают: здесь больше небезопасно, могут вторгнуться русские, какой в ​​этом смысл?

Да, бывают и такие настроения...Буду предельно честен: я не могу себе представить, чтобы русские напали на нас. Я не верю, что НАТО может развалиться, я не верю, что статья 5 будет проигнорирована. Двое наших ближайших соседей — Финляндия и Швеция — вступили в НАТО. Нет, я не представляю себе апокалипсис и не собираюсь умирать.

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Комментарии (2) 93 реакций
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