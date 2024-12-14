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Экс-министр Гиргенс: «Я плачу налоги, призываю платить, а что мне за это будет от государства?»

TV24 14 декабря, 2024 17:02

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"Каждый человек должен продумать, какова на данный момент ситуация, как себя спасти? Есть группа людей, которая себя спасти уже не может. Большинство из них - пенсионеры, пожилые люди", - сказал в эфире TV24 в программе Preses klubs присяжный адвокат и бывший министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

В передаче шла речь о принятом Сеймом бюджете на 2025 год и установленных в нем приоритетах - это коснется всего общества в целом.

"Простите, у тех, кому 18, 19 или 20 лет, еще есть возможность перепрофилировать свою работу, искать дополнительные доходы. Если человеку 70 лет, то у него пенсия такая, какая есть. Если ты за свою жизнь не накопил, а они вряд ли что-то могли накопить - ну нет у наших пенсионеров 2-3 квартир, которые можно сдавать и получать дополнительный доход. (...) Тут на самом деле совсем простой вопрос, который я себе лично задаю. Я плачу налоги, призываю платить налоги, но в то же время, что именно государство мне дает взамен? По какой ставке я плачу налог и что именно получаю взамен?" - спросил Гиргенс.

Далее экс-глава МВД задал в эфире вопрос о том, какова вообще концепция государства и какое население мы в Латвии вообще хотим?

"С одной стороны, правительства твердят, что нам необходимы профессионалы в отраслях, создающих прибавочную стоимость, знающие, умные и создающие рабочие места. Если мы посмотрим налоговые ставки, то у тех, у кого 5000 евро и более 8000 евро в месяц, у них налоговая ставка - 33%. И я себе задаю вопрос: если я создаю прибавочную стоимость, выполняю работу, которая дает прибавочную стоимость, занимаюсь интеллектуальным трудом и мой доход - 5000 евро, 8000 евро и более, хорошо, я заплачу 33%, но быстрее ли я попаду к врачу? Мои дети получат более качественное образование? Я получу лучшие дороги?

Я скажу, чего лично я требую. Если я плачу эти 33% и более, то не было бы хорошо, если бы мне самому еще не надо было думать, как купить страховой полис! Все равно мы все стоим в очередях, думаем, как быстрее попасть к врачу, все равно надо дороже платить за лекарства и тому подобное", - критикует Гиргенс налоговую систему.

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