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Экономим: 9 ноября – выгодный день в Maxima Latvija!

Новости партнеров Редакция PRESS 8 ноября, 2024 14:59

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Как всегда, мы мониторим предложения торговых сетей, которые реально могут помочь в рациональном распределении семейного бюджета.

Рекомендуем заглянуть завтра, 9 ноября, в магазины Maxima Latvija: предприятие на своем сайте только что сообщило о заманчивых предложениях инициативы 1 izdevīga diena.

Это значит, что на продукты и популярные товары весь день 9 ноября будут действовать скидки до 50 и даже до 60%.

На что обратить внимание? Топ-20 товаров предложения 1 izdevīga diena:

1. Рождественские украшения и праздничный новогодний декор – все новой коллекции, – скидка 50%. Искусственные елочки разных форм и размеров – скидка 60%.

2. Детские игрушки — 50%, популярные конструкторы LEGO – 40%.

3. Кофе (это наше все!) - 40%.

4. Бытовая химия, включая топовые средства для стирки — 50%.

5. Аксессуары для домашних животных, включая «диваны» и игрушки для собак и кошек – 50%.

6. Тапочки, шапочки. Варежки и перчатки, шарфы – 50%.

7. Текстиль для дома — 50%.

8. Спортивная одежда и обувь PUMA – 50%.

9. Бытовая техника первой необходимости, в том числе утюги, фены, электрочайники, миксеры, паровые устройства для приведения одежды в порядок — 50%.

10. Рабочие инструменты и приспособления – 50%.

11. Детское питание – 20%.

12. Свечи, самые разные - 50%.

13. Канцелярские принадлежности, в том числе краски, карандаши и фломастеры — 60%.

14. Календари на 2025 год – 30%.

15. Формы и емкости для выпечки кондитерских изделий, а также мяса и птицы – 50%.

16. Зонты — 40%.

17. Фильтры для воды — 40%.

18. Пакеты и бумага для подарков – 50%.

19. Косметические и гигиенические средства - 50%.

20. Ножи и столовые приборы — 50%.

Это лишь часть предложения Maxima Latvija на 9 ноября, которые нам показались особенно интересными. Подробнее на сайте www.maxima.lv/1izdevigadiena.

Предложение действует с картой лояльности Paldies.

Кроме того, если вы с картой Paldies приобрели в этот день товаров на сумму не меньше 20 евро, не забудьте использовать бонус: возможность приобрести топливо со скидкой 12 евроцентов за литр на автозаправках Латвии Circle K DUS до 10 ноября этого года.

Подробнее на сайте www.maxima.lv/1izdevigadiena.

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