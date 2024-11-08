Экономим: 9 ноября – выгодный день в Maxima Latvija!
Как всегда, мы мониторим предложения торговых сетей, которые реально могут помочь в рациональном распределении семейного бюджета.
Рекомендуем заглянуть завтра, 9 ноября, в магазины Maxima Latvija: предприятие на своем сайте только что сообщило о заманчивых предложениях инициативы 1 izdevīga diena.
Это значит, что на продукты и популярные товары весь день 9 ноября будут действовать скидки до 50 и даже до 60%.
На что обратить внимание? Топ-20 товаров предложения 1 izdevīga diena:
1. Рождественские украшения и праздничный новогодний декор – все новой коллекции, – скидка 50%. Искусственные елочки разных форм и размеров – скидка 60%.
2. Детские игрушки — 50%, популярные конструкторы LEGO – 40%.
3. Кофе (это наше все!) - 40%.
4. Бытовая химия, включая топовые средства для стирки — 50%.
5. Аксессуары для домашних животных, включая «диваны» и игрушки для собак и кошек – 50%.
6. Тапочки, шапочки. Варежки и перчатки, шарфы – 50%.
7. Текстиль для дома — 50%.
8. Спортивная одежда и обувь PUMA – 50%.
9. Бытовая техника первой необходимости, в том числе утюги, фены, электрочайники, миксеры, паровые устройства для приведения одежды в порядок — 50%.
10. Рабочие инструменты и приспособления – 50%.
11. Детское питание – 20%.
12. Свечи, самые разные - 50%.
13. Канцелярские принадлежности, в том числе краски, карандаши и фломастеры — 60%.
14. Календари на 2025 год – 30%.
15. Формы и емкости для выпечки кондитерских изделий, а также мяса и птицы – 50%.
16. Зонты — 40%.
17. Фильтры для воды — 40%.
18. Пакеты и бумага для подарков – 50%.
19. Косметические и гигиенические средства - 50%.
20. Ножи и столовые приборы — 50%.
Это лишь часть предложения Maxima Latvija на 9 ноября, которые нам показались особенно интересными. Подробнее на сайте www.maxima.lv/1izdevigadiena.
Предложение действует с картой лояльности Paldies.
Кроме того, если вы с картой Paldies приобрели в этот день товаров на сумму не меньше 20 евро, не забудьте использовать бонус: возможность приобрести топливо со скидкой 12 евроцентов за литр на автозаправках Латвии Circle K DUS до 10 ноября этого года.
Подробнее на сайте www.maxima.lv/1izdevigadiena.