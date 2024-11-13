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«Экономика ослабнет… Нам будет сложнее продавать товары»: что для Латвии означают обещания Трампа

© LETA 13 ноября, 2024 12:07

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Европе следует держаться вместе - Европа сообща должна говорить с США, а не каждая страна по отдельности, поэтому и роль Еврокомиссии будет очень-очень важной, заявил во вторник в эфире телепередачи "Сегодняшний вопрос" президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, комментируя высказывания новоизбранного президента США Дональда Трампа о применении тарифов в отношении импортных продуктов, поступающих в Соединенные Штаты из других стран.

Прежде всего Казакс подчеркнул, что США являются нашим стратегическим партнером. "...И для Латвии, и Евросоюза. Мы сотрудничали и с демократами, и с республиканцами. Мы и дальше будем это делать. Конечно, перемены будут. Что точно сделает администрация Трампа, мы не знаем. Неопределенность высока, но, по-моему, в то же время это надо воспринимать как некий внешний толчок для Европы: пора делать те вещи, которые она давно должна была сделать. И это касается как общей внешней политики, так и военных дел, безопасности, да и, конечно, экономики", - отметил президент Банка Латвии.

Казакс также признал, что тарифы, упомянутые Трампом в предвыборной кампании, действительно не пойдут Европе на пользу, поскольку мы являемся экономикой, направленной на экспорт, внешнюю торговлю, - не только Латвия, но и в Европа в целом. "Что это, скорее всего, будет означать? Инфляция может немного повыситься из-за того, что из-за тарифов вырастут цены, а экономика, в свою очередь, ослабнет, потому что нам будет сложнее продавать, пояснил Казакс.

Он также отметил, что пока неизвестно, как именно все будет развиваться. Но если США введут эти тарифы против Европы, то Европа, скорее всего, предпримет встречные шаги, но тут, по его мнению, следовало бы избежать эскалации. (Lsm.lv)

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