В свою очередь, Калвис Витолиньш поделился личным опытом: «Удивительно, но моя дочь ограничила увлечение своего сына искусственным интеллектом. Возможно, людям нужно объяснять, что искусственный интеллект — это не живой организм, а статистика. Возможно, родителям нужно объединиться и создать искусственный интеллект для детей, которые пытаются общаться. А то уже была обнаружена индийская компания, которая якобы была искусственным интеллектом, но на самом деле это были индийцы, которые выдавали себя за искусственный интеллект, предлагая родителям взять пример с индийцев и отвечать на вопросы детей».