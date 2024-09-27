Единый билет на общественный транспорт может быть введен в следующем году. Но не везде

Введение единого билета планируется как пилотный проект на год, чтобы затем оценить результаты и интерес населения.

Ожидается, что ежемесячно билетом будут пользоваться около 50 000 пассажиров.

Проект будет действовать в железнодорожной зоне А, в основном в Риге, а также в направлении Бабите, Дарзини, Баложи, Вецаки, Юглы.

Стоимость общего билета единого билета составит 2 евро - 1,5 евро за 90-минутный билет на транспорте Рижского движения и 0,5 евро за дневной билет на электричке.

Для реализации этого проекта необходимо начать процесс его согласования в Кабинете министров.

Принцип единого билета позволит легко пересаживаться с одного вида транспорта на другой в Риге и Рижском районе. Это означает, что у жителей Рижского региона будет больше мотивации ездить в Ригу, не пользуясь личным транспортом, тем самым снижая интенсивность движения.