Единство стран Балтии необходимо для укрепления региональной безопасности: Ринкевич встретился со спикером Сейма Литвы

На встрече обсуждались двусторонние отношения между двумя странами, региональная безопасность и актуальные вопросы международной повестки дня.

Ринкевич подтвердил, что Литва является одним из ближайших стратегических партнеров Латвии, и приветствует любые форматы сотрудничества для еще более тесного партнерства между Литвой и Латвией. По словам президента, одним из примеров единства стран Балтии является синхронизация электросетей с Европой.

"Это, по сути, последний шаг к прекращению зависимости стран Балтии от российских энергоресурсов и важная инвестиция в энергетическую безопасность стран Балтии", - сказал президент Латвии.

Ринкевич отметил необходимость продолжения политической, военной, экономической и финансовой поддержки Украины. В то же время президент Латвии выразил поддержку и солидарность с народом Грузии в его борьбе за справедливость и будущие перспективы вступления в ЕС, осудив брутальное подавление протестующих, которые твердо отстаивают свой выбор и будущее в ЕС.

Это первый зарубежный визит нового председателя Сейма Литвы с момента его избрания.