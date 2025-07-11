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Два ланкийца пытались ввезти в Латвию четырех бангладешцев по пакистанским паспортам

Редакция PRESS 11 июля, 2025 15:10

ЧП и криминал 0 комментариев

16.10.2023.Vientuli, Latvija. Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes Inženieru rotas zemessargi sniedza atbalstu Valsts robežsardzei Vientuļu robežkontroles punkta slēgšanā uz Latvijas un Krievijas robežas. Šādi tika izpildīts valdības lēmums par abu valstu robežpunkta slēgšanu, lai nodrošinātos pret Krievijas centieniem radīt migrācijas krīzi.Foto: Armīns Janiks (Aizsardzības ministrija)

Рижский городской суд приговорил двух граждан Шри-Ланки к четырем годам тюремного заключения за организацию нелегального пребывания гражданам Бангладеш в Латвии, сообщает агентство LETA.

В рамках дела обвиняемыми являются мужчина и женщина. Суд признал их виновными в совершении преступления и приговорил одного из обвиняемых к четырехлетнему лишению свободы, а второго — к четырем годам и трем месяцам. Было принято решено депортировать их из Латвии после отбывания наказания с запретом на въезд в страну на пять лет.

Обвиняемые, граждане Шри-Ланки, зная, что пять граждан Бангладеш находятся в Латвии нелегально, перевезли троих из них из лесной зоны в Риге на легковом автомобиле в гостиницу. После этого они вернулись в лес, чтобы забрать оставшихся двоих с целью доставки их в гостиницу. Когда на лесной дороге их остановили сотрудники Государственной пограничной службы, обвиняемая заявила, что у пассажиров автомобиля есть документы для путешествий, но позже было обнаружено, что они предъявили фальшивые паспорта граждан Пакистана и фальшивые разрешения на пребывание из Нидерландов, Италии и Португалии. Это квалифицируется как преступление — использование поддельных документов, дающих право на пребывание.

Кроме того, обвиняемая использовала данные чужой банковской карты, которая была привязана к чужому банковскому счету и имела известный ей PIN-код, чтобы внести 300 евро наличными в банкомат, хотя у нее не было законных прав на совершение операций с чужими средствами.

Судебное решение о наказании соответствует запросу прокурора в судебных дебатах, и прокурор удовлетворен приговором, не планируя подавать апелляцию.

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