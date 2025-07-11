Два ланкийца пытались ввезти в Латвию четырех бангладешцев по пакистанским паспортам

В рамках дела обвиняемыми являются мужчина и женщина. Суд признал их виновными в совершении преступления и приговорил одного из обвиняемых к четырехлетнему лишению свободы, а второго — к четырем годам и трем месяцам. Было принято решено депортировать их из Латвии после отбывания наказания с запретом на въезд в страну на пять лет.

Обвиняемые, граждане Шри-Ланки, зная, что пять граждан Бангладеш находятся в Латвии нелегально, перевезли троих из них из лесной зоны в Риге на легковом автомобиле в гостиницу. После этого они вернулись в лес, чтобы забрать оставшихся двоих с целью доставки их в гостиницу. Когда на лесной дороге их остановили сотрудники Государственной пограничной службы, обвиняемая заявила, что у пассажиров автомобиля есть документы для путешествий, но позже было обнаружено, что они предъявили фальшивые паспорта граждан Пакистана и фальшивые разрешения на пребывание из Нидерландов, Италии и Португалии. Это квалифицируется как преступление — использование поддельных документов, дающих право на пребывание.

Кроме того, обвиняемая использовала данные чужой банковской карты, которая была привязана к чужому банковскому счету и имела известный ей PIN-код, чтобы внести 300 евро наличными в банкомат, хотя у нее не было законных прав на совершение операций с чужими средствами.

Судебное решение о наказании соответствует запросу прокурора в судебных дебатах, и прокурор удовлетворен приговором, не планируя подавать апелляцию.