Дрезден почтил память жертв бомбардировок во время Второй мировой войны, совершенных 80 лет назад

"Моей бабушке тогда было 10 лет, и она провезла свою младшую сестру через огненный смерч в ручной тележке. Она так много рассказывала мне о том времени", - говорит, плача, одна из жительниц Дрездена.

"Вообще-то мы из Берлина, но приезжаем сюда каждый год и считаем, что это очень, очень хорошо, что здесь так много людей. Мы не должны забывать о том, что здесь произошло", - говорит женщина, приехавшая из столицы Германии.

13 февраля 1945 года союзные войска начали трёхдневный бомбардировочный налёт на Дрезден, в результате которого погибло около 25 000 человек, а центр города был охвачен бушующим пожаром.

В этом году в Дрезден прибыл герцог Кентский, принц Эдвард, представлявший на короля Карла III. Он принял участие в человеческой цепи вокруг старого города, где сотни людей стояли рука об руку, образуя защитное кольцо в память о тех, кто погиб.

89-летний Эдвард, кузен покойной королевы Елизаветы II и старейший действующий член королевской семьи, отправился в Германию в четверг, чтобы принять участие в запланированных мероприятиях.

Он описал скорбь, которую все чувствуют в своих сердцах в связи с ужасными разрушениями и гибелью людей во время официального памятного мероприятия в ратуше Дрездена.

Эдвард рассказал о своем желании и стремлении залечить раны, нанесённые войной, и приветствовал примирение Великобритании с жителями Дрездена, достигнутое в последние годы.

Во время своего пребывания в городе принц Эдвард также посетил Дрезденскую Фрауэнкирхе, полностью разрушенную во время бомбардировок. Она была восстановлена и открыта в 2005 году. Восстановление культовой барочной церкви началось в 1993 году под руководством Дрезденского треста, королевским покровителем которого является Эдвард.

Более полувека церковь оставалась в руинах как мемориал конфликта, который для некоторых являлся символом агрессии союзных войск.