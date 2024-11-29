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Дожили: строители отказываются от многомиллионных проектов, Гайльэзерс теряет 92 млн евро

Редакция PRESS 29 ноября, 2024 20:01

Новости Латвии 0 комментариев

Ни один застройщик не пожелал участвовать в конкурсе на строительство инфекционной больницы. Для заказчика — Рижской восточной клинической университетской больницы — это означает потерю 92,3 миллионов из еврофондов, пишет Grani.lv.

Еще лет пять назад за такие жирные заказы строительные фирмы буквально дрались. Возведение новой больницы — это же гарантированное обеспечение работы и зарплаты своим сотрудникам на несколько лет вперед.

Но вот сейчас, как сообщает программа LTV «Панорама», должен был состояться второй тур конкурса для потенциальных исполнителей проекта на 92,3 миллионов евро. Изначально в нем выказали заинтересованность четыре претендента. Однако во втором туре ни один из них не представил техническое решение, и конкурс оказался сорван.

Между тем, деньги на этот проект давала Европа из Плана восстановления Европейского союза. А с еврофондами так: не уложился в нужные сроки — потерял финансирование. И очень похоже, что к тому и идет, ибо Министерство здравоохранения дало правлению Восточной больницы сейчас всего лишь три дня, чтобы найти решение ситуации. Видимо, потом евроденьги уже будут упущены.

А ведь какой масштабный проект замышлялся. Новая больница должна была находиться рядом с вертолетной площадкой и стационаром Гайльэзерса, куда перевели бы центры инфектологии и туберкулеза и болезней легких. Помещения, в которых они находятся сегодня, были построены 53 года назад и совершенно не отвечают современным требованиям.

«В нашей больнице нет ни одной палаты с отдельным санузлом. Этим все сказано. Не говоря уже о вентиляции, не говоря уже о том, что полы и покрытия стен повреждены», - сетует главный врач Центра туберкулеза и болезней легких Андра Цируле. А в новой больнице все палаты предполагались либо одно-, либо двухместные, с отдельными санузлами, рассчитанными на пациентов с ограниченной подвижностью.

LTV отмечает, что нереальные сроки строительства, возможно, и стали причиной того, что ни один из застройщиков не представил свои проекты. Работы должны были начаться в январе 2025 года, а закончиться — уже к лету 2026 года. Всего полтора года на такой важный объект — это же очень мало.

Мы же со своей стороны предложим свой вариант причин, отчего строители проявили такое вялое внимание к этому проекту. Вряд ли они забыли такой антипример взаимоотношений заказчика и исполнителя, какой случился при строительстве предыдущего медицинского объекта — здания для Университетской клинической больницы имени Паула Страдиньша.

Все помнят эту некрасивую историю, сопровождающуюся огромными скандалами. Администрация больницы обвиняла строителей в срыве сроков, в свою очередь строительная компания Velvе обвиняла администрацию больницы, что та им не заплатила несколько миллионов евро за выполненные работы. В итоге больница разорвала договор, с делом будет разбираться суд.

Но строители, безусловно, намотали на ус сей печальный опыт. И очень возможно, что это один из аргументов, почему они чураются столь значительного проекта, как возведение инфекционного центра сегодня.

Также хочется задать вопрос — откуда взялись столь сжатые сроки? Уж не замотали ли этот вопрос изначально наши бюрократы из Минздрава или Минэкономики, или еще какого-нибудь министерства освоения евросредств? И тогда Рижская восточная клиническая университетская больница, которая сегодня в мыле должна считанные дни искать исполнителей, несправедливо получается крайней в этой цепочке.

Между тем, уже даже разработан проект — его сделала финская архитектурная компания AW2 Architects Oy, специализирующейся на проектировании медицинских учреждений. Реализация его жизненно важна для латвийской медицины. Пациентов нельзя больше лечить в тех условиях, какие имеются сегодня. Особенно в ситуации, когда мы имеем резкое увеличение легочных заболеваний (ковид никуда не делся, со всеми его осложнениями).

И очень хочется верить, что больница придумает какой-то выход.

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