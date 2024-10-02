Дождливо и пасмурно: прогноз на среду

Местами ожидается небольшой дождь и дымка, местами на побережье возможен более сильный дождь - с большей вероятностью в Северном Курземе.

Ветер слабый. Максимальная температура воздуха +8..+13 градусов.

В Риге во второй день октября будет пасмурно, иногда возможен небольшой дождь, легкий южный ветер, воздух прогреется до +10 градусов.

На погоду влияет низкое давление. Атмосферное давление 1012-1014 гектопаскалей на уровне моря.

Уже сообщалось, что качество воздуха в Латвии хорошее, хотя за последние сутки на высоте от одного до трех километров наблюдалась повышенная концентрация пыли. Часть пыли уже опустилась на землю вместе с дождем.