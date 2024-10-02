Кадры происшествия публикуют очевидцы в социальной сети TikTok. На них видно, как работник магазина буквально орет на клиента и в итоге отшвыривает его вместе с тележкой в сторону. Рядом ходит охрана, но не заметно чтобы сотрудники службы безопасности предпринимали какие-то активные действия, чтобы пресечь конфликт.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику.

В комментариях пользователи предполагают, что клиент каким-то образом довел кассира до истерики:

- Люди чтоб заработать копейки пашут пока крышу не сорвёт.

- Пашут без выходных по 12 часов, вот и результат...

- Почему люди не понимают, кассир не виноват. Пускай идут с претензиями к высшему руководству. Всегда всё вываливают на кассиров

- Нервный срыв. были такие ситуации. ну это нужно охране успокаивать. так как покупатель на первом месте

Однако отмечают также, что такое поведение все же недопустимо. Как бы там ни было, продавец не должен так поступать и в любой ситуации следует сохранять достоинство.

- Кто дал право, вообще поднимать голос на кого либо? Торговля тяжелый труд, но "довели" - это не оправдание кассира.

- Вы знаете я работаю в супермаркете... И порой иногда так наорать хочется и чем то кинуть, но, как говорится, улыбаемся и машем.

- Это такая реакция на вопрос : ,,Почему цена отличается??" Безнаказанность и всё дозволенность