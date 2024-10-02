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Довели парня до истерики: продавец LIDL грубо наорал на покупателя в магазине (ВИДЕО) (3)

Редакция PRESS 2 октября, 2024 12:02

Выбор редакции 3 комментариев

TikTok

В магазине LIDL на улице Краста в Риге произошел громкий конфликт между работником магазина и покупателем. Что послужило причиной - неизвестно, но конфликт окончился истерикой у продавца. С криком он вышвырнул покупателя из супермаркета вместе с тележкой.

Кадры происшествия публикуют очевидцы в социальной сети TikTok. На них видно, как работник магазина буквально орет на клиента и в итоге отшвыривает его вместе с тележкой в сторону. Рядом ходит охрана, но не заметно чтобы сотрудники службы безопасности предпринимали какие-то активные действия, чтобы пресечь конфликт.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику.

@ironwhitetiger

Lidlā Krasta ielā kaut kas noticis‍♂️

♬ original sound - Dmitrij Ovsjannikov

В комментариях пользователи предполагают, что клиент каким-то образом довел кассира до истерики:

- Люди чтоб заработать копейки пашут пока крышу не сорвёт.
- Пашут без выходных по 12 часов, вот и результат...
- Почему люди не понимают, кассир не виноват. Пускай идут с претензиями к высшему руководству. Всегда всё вываливают на кассиров
- Нервный срыв. были такие ситуации. ну это нужно охране успокаивать. так как покупатель на первом месте

Однако отмечают также, что такое поведение все же недопустимо. Как бы там ни было, продавец не должен так поступать и в любой ситуации следует сохранять достоинство.

- Кто дал право, вообще поднимать голос на кого либо? Торговля тяжелый труд, но "довели" - это не оправдание кассира.
- Вы знаете я работаю в супермаркете... И порой иногда так наорать хочется и чем то кинуть, но, как говорится, улыбаемся и машем.
- Это такая реакция на вопрос : ,,Почему цена отличается??" Безнаказанность и всё дозволенность

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Комментарии (3) 67 реакций
Комментарии (3) 67 реакций
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