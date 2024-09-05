«Досье»: у Путина и Кабаевой двое сыновей, которые живут в изоляции

«Спасибо, ребята! Спасибо, детки! Вы, я знаю, переживали очень. Но вы большие молодцы. Вы наше будущее!» – поздравляла Алина Кабаева участников фестиваля художественной гимнастики «Алина-2023». Пока она вместе с остальными спортсменами исполняла прощальную песню, из зала за ней внимательно следил один из детей. Когда олимпийская чемпионка покинула сцену, ребенок присоединился к ней, и дальше они продолжили путь вместе. Это был ее сын Иван, один из двух самых засекреченных детей в России. Второй ребенок – его младший брат Владимир, но он в то время еще не сопровождал мать на таких мероприятиях.

Их нельзя найти в государственных базах данных, с младенчества у них есть документы прикрытия, которые в основном делают для разведчиков и людей под госзащитой. Их даты рождения знают только ближайшие родственники. Они не летают обычными рейсами, у них отдельные самолеты. Они не посещают детские сады и школы, им нанимают гувернеров. Они живут в резиденциях под охраной ФСО, ходят на яхтах и ездят на бронепоезде, почти не общаются со сверстниками и редко видят отца. Они — сыновья Владимира Путина.

Во время работы над материалом «Досье» нашел несколько десятков фотографий старшего сына Владимира Путина. По этическим соображениям «Досье» не публикует эти снимки, как и другие детали, которые могли бы помочь опознать ребенка. Иван Путин – несовершеннолетний и не несет ответственности за действия своих родителей, а его внешность сама по себе не представляет общественного интереса. Но такой интерес представляет образ жизни детей президента, поскольку он финансируется государством и друзьями Путина, зарабатывающими за счет бюджета.

Глава I. Лугано – Москва

«Когда началась война, интернет пестрел сообщениями в духе “у Путина трое детей от Кабаевой”. Нет, нет и нет. Все СМИ были неправы, кроме швейцарской газеты. У них двое сыновей», – рассказывает собеседник «Досье». Бытом семьи президента ежедневно занимаются десятки человек: водители, охранники, учителя, повара, пилоты, тренеры, официанты, ассистенты и многие другие.

Источник «Досье» – один из них. Он живет в резиденциях, часто видит детей главы государства, хотя и не общается с ними ежедневно и согласился рассказать об этом на условиях анонимности. «Досье» проверил его биографию и убедился, что он действительно работает в семье Владимира Путина. Детали его рассказа удалось верифицировать с помощью открытых источников, в том числе публикаций в соцсетях, а также с помощью банковских выписок и данных из государственных баз.

Газета, которую упоминает собеседник, – SonntagsZeitung. В мае 2022 года издание написало, что у Путина и Кабаевой двое детей, впервые указав, что с беременностью олимпийской чемпионке помогала швейцарская гинеколог русского происхождения (ее имя в статье не было упомянуто).

Связь Путина и Кабаевой, как и вся личная жизнь президента России, – одна из главных государственных тайн. Официально Владимир Путин в 1983 году женился на Людмиле Шкребневой (в браке она взяла фамилию мужа), спустя почти 30 лет пара развелась.

«Вся моя деятельность, вся работа связана с публичностью, с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то — нет. Но есть люди, которые совершенно с этим несовместимы. Вот, Людмила Александровна отстояла “вахту”», — сказал тогда Путин. Супруги редко появлялись вместе на публике, но в июне 2013 года пришли на балет «Эсмеральда» в Государственном Кремлевском дворце, а после представления дали интервью телеканалу «Россия 24».

С немного растерянной улыбкой Людмила Путина подтвердила: «Наш брак завершен в связи, действительно, с тем, что мы практически не видимся. Владимир Владимирович полностью погружен в работу. Дети наши выросли. Они живут каждый своей жизнью. В общем, так сложилось, что у нас у каждого своя жизнь».

Дети – Мария Воронцова и Катерина Тихонова. Но как семья они предстают только в нескольких биографических изданиях, например, в книге «От первого лица», вышедшей в 2000 году. Впоследствии Путин не упоминал их по имени, отвечая на вопросы прессы, и называл просто «женщины», а подробности их жизни стали известны благодаря утечкам документов и работе журналистов.

Не удалось главе государства скрыть и свою вторую семью. В 2008 году «Московский корреспондент» сообщил, что в Санкт-Петербурге идет подготовка свадьбы Алины Кабаевой и Владимира Путина. «Путин вот уже как два месяца разведен и свободен от семейных уз», — писало СМИ со ссылкой на источник. «Я всегда плохо относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь», — отреагировал Путин. Вскоре газета была закрыта.

Когда именно начались отношения Путина и Кабаевой, достоверно неизвестно, но в марте 2008 года Кабаева пришла на передачу «Сто вопросов к взрослому», рассказала, что уже встретила свой идеал мужчины, не называя его имени, и неожиданно подробно ответила на вопрос, смогла бы она увести мужа из семьи: «Если есть уже проблемы в семье и мужчина смотрит на другую женщину и общается с другой женщиной, а не с женой, значит, уже проблема состоялась. Поэтому уже ничего хорошего в семье не может быть».

Спустя два месяца Кабаева летала в Сочи на бизнес-джете друга президента Геннадия Тимченко. Как минимум с 2011 года олимпийская чемпионка не скрывает обручальное кольцо, примерно в то же время она сама, ее мама, сестра и бабушка стали получать от друзей главы государства дорогую недвижимость в качестве подарков.

В 2014 году Кабаева трижды путешествовала из Сочи в Лугано. В последней поездке, в октябре, ее сопровождали мама Любовь Кабаева, подруги – жена основателя «Группы ЛСР» Елизавета Молчанова и супруга бизнесмена Виталия Мащицкого Елена Гриневич, а также сам предприниматель. Вместе с ними на борту была Наталья Тьебо – та самая гинеколог из швейцарской клиники Sant’Anna, расположенной в Лугано.

В этой больнице весной 2015 года Кабаева родила сына. В 2018 году она снова летала в Швейцарию, вероятно, на осмотр во время беременности, а весной 2019 года Тьебо приехала в Москву, чтобы помочь Кабаевой с родами второго ребенка, тоже мальчика. Близкий знакомый врача рассказал SonntagsZeitung, что дети спортсменки – от Владимира Путина. Медик эмигрировала в Швейцарию более 30 лет назад, взяла фамилию мужа и сменила гражданство. «Но с Путиным у нее сохранились доверительные отношения», – утверждал источник издания.

Наталья Тьебо скончалась 24 февраля 2023 года. В сообщении о прощании, которое опубликовал ее партнер, адвокат Джорджио Грандини, говорилось, что Тьебо родилась в 1959 году, ее девичья фамилия Кондратьева, она жила в Санкт-Петербурге.

Оба раза решение о том, где будут проходить роды, принимал сам президент, рассказывает бизнесмен, работавший с одним из друзей главы государства. В 2015 году казалось, что рождение ребенка в Швейцарии поможет скрыть его от посторонних глаз.

Спустя четыре года Путин точно так же был уверен, что должный уровень секретности можно обеспечить только в Москве. И хотя оба раза о появлении детей становилось известно прессе, российский лидер не изменил себе и в дальнейшем. Его семья практически заточена в особняках и покидает их, в основном чтобы перебраться в другую резиденцию. С началом пандемии коронавируса ситуация лишь усугубилась.

Глава II. «Территорию не покидать»

«Семья живет в изоляции», – гласит объявление на сайте агентства English Nanny. Компания подбирает персонал для обеспеченных семей из России, в том числе нанимает носителей иностранных языков. Среди клиентов – как владельцы небольших бизнесов, так и олигархи из российского списка Forbes. Именно это объявление, впрочем, предлагает работу в особенной семье – в президентской.

Попасть к Владимиру Путину можно буквально с улицы: вакансия была опубликована в открытом доступе, откликнуться мог любой желающий. Так, в начале 2024 года в семью искали учителя английского языка с проживанием для двух мальчиков – четырех и восьми лет. Работа – пять дней в неделю, в общей сложности 60 часов.

В обязанности входит «обучение другим предметам» и сопровождение в поездках. Зарплата – 7700 евро в месяц. Агентство уточняет, что давно сотрудничает с этой семьей и уже находило для нее нескольких учителей английского и немецкого.

От обычных сообщений о найме на сайте English Nanny это объявление отличает не только щедрое вознаграждение.

Предпочтение отдается кандидатам с паспортом ЮАР.

Потенциальный сотрудник должен быть готов пройти медицинские тесты в течение первых двух недель работы.

Покидать территорию, где живет семья, запрещено.

Объявление то снимают с сайта, то размещают вновь, меняется только возраст воспитанников. В семью постоянно требуются новые учителя, текучка кадров связана с тем, что поладить с семьей не так-то просто, говорит источник из числа обслуживающего персонала. Кроме того, рынок иностранцев, готовых работать в России, особенно после начала войны, не так велик, и многие слышали про строгие условия изоляции.

Карантин в резиденциях Путина

В семье успело поработать немало гувернеров, и новых кандидатов искать все сложнее, так что учителей английского сейчас набирают из самых разных англоязычных стран, в том числе из ЮАР. Еще одна причина такого выбора – геополитическая, говорит собеседник «Досье» из числа обслуживающего персонала: к иностранцам настороженное отношение, а ЮАР воспринимается как дружественная для России страна.

Как бы кандидат ни узнал о вакансии, через знакомых или через агентство, главный этап отбора – собеседование по видеосвязи с ассистентом семьи. После этого – тщательный медицинский осмотр и две недели карантина, который проходит на курорте «Игора» в Ленинградской области или же сразу в резиденциях Путина на Валдае или в Сочи.

Глава III. Иван Владимирович и Владимир Владимирович (младший)

«Эти современные мультики западного производства, там все стреляет, скачет, бегает, через полчаса башка отвалится уже от этого фильма. Как дети это только выдерживают? Наши советские мультики, конечно, совсем другого качества: и эмоциональное, и эстетическое воздействие, конечно, совсем другое на формирующегося человека оказывают», – говорил Путин в январе 2024 года.

Оградить своих детей от западного влияния ему, впрочем, не удалось. Его старший сын Иван предпочитает мультфильмы Disney и, к неудовольствию родителей, играет, притворяясь их героями. Играть приходится в основном в одиночестве или вместе со взрослыми, которые постоянно находятся рядом с сыновьями Путина. Родителей они видят разве что поздно вечером, а сверстников – в основном по праздникам.

И на Валдае, и в поездках дети и обслуживающий персонал живут поблизости. Сыновья – в главном доме вместе с родителями, гувернеры и тренеры – в отдельных зданиях, под занятия отведены специальные строения, все эти объекты расположены в шаговой доступности. Но пешком никто не передвигается: у братьев свои машины с водителями, у учителей и прислуги – отдельные автомобили. Более того, на Валдае части сотрудников запрещено ходить по территории, все перемещения – только на транспорте.

Детей привозят к учителям и няням в 8–9 часов утра, все вместе они завтракают. Еще несколько лет назад младшим ребенком занимались только няни, но сейчас и ему подбирают гувернеров. Нянь четверо, некоторые из них раньше были уборщицами в резиденции на Валдае и живут в населенном пункте поблизости.

Они работали вдвоем по две недели и это время жили вместе с семьей, затем уезжали домой, и их сменяли две другие няни. В течение дня смена – по 12 часов. Неудивительно, что при такой загрузке няни, когда младший ребенок подрос, начали постепенно перекладывать свои обязанности на гувернеров, и в результате учителя следили сразу за двумя детьми.

После завтрака – занятия по 30–45 минут, затем игры. В распоряжении у детей на Валдае – два пони, кролики и сенбернар, за которым присматривают два кинолога из ФСО. Собака, впрочем, не служебная и живет в семье. Среди игрушек масштабная коллекция конструкторов Lego и iPad – не только для игр, но и для занятий по видеосвязи. Около полудня дети едят, затем дневной сон, а после пробуждения – занятия и спорт. После 8 вечера детей забирают водители, и они почти сразу отправляются спать.

Быт братьев напоминает отцовский. У них личные повара, которые готовят им отдельные блюда. Как и у Владимира Путина, у его сыновей свои кружки, и пьют они только из них. Рядом с детьми всегда охранники из числа офицеров службы безопасности президента, главного подразделения ФСО. «Досье» получил фото одного из телохранителей.

Им оказался адъютант Путина Виталий Кеменов, который много лет сопровождал главу государства. Впрочем, безопасность на Валдае обеспечивается не так строго, как можно было бы подумать. В дни, когда в резиденции нет Путина, охрана чувствует себя чуть более расслабленно, говорит источник из числа персонала. Поэтому войти на территорию можно, даже не предъявив документы. У обслуги не забирают мобильные телефоны, а при переездах могут не проверить личные вещи.

Президентская кухня

Иногда в резиденции все же появляются другие дети — зачастую друзей Кабаевой, которым, как и всем, приходится проводить по две недели в карантине. В основном они бывают на Валдае на праздники, но источник «Досье» видел, что некоторые из детей приезжают чаще.

Другой свидетель семейной жизни Путина – президент Беларуси Александр Лукашенко. В феврале 2021 года он катался на горных лыжах с Владимиром Путиным в Сочи. В то время в Красной поляне жили Кабаева с сыновьями, говорит собеседник «Досье». А в июле 2023 года семья посещала только построенный Музей военно-морской славы в Кронштадте. Тогда же в музее был и Лукашенко.

Никакие занятия и игры не сравнятся с вечерами, когда дети бывают с отцом. Это особенное время, и старший сын потом обязательно делится с окружающими радостными впечатлениями. Например, он рассказывал, как отец привез ему игрушку, которую он якобы с трудом нашел и купил.

По вечерам Путин играет со старшим сыном в хоккей (для этого на Валдае построили хоккейную площадку). Тренировки бывают и без президента, и тогда в команду берут кого-то из обслуживающего персонала. Но если запланирована игра с участием главы государства, то на лед выходят только отец, Иван и сотрудники ФСО. Путины – в одной команде.

Иногда посмотреть на матч приходит Кабаева, но ее не видно с площадки, она избегает прислуги и следит из отдельной ложи, скрытой за непрозрачным стеклом. Так же родители наблюдают и за представлениями, которые учителя готовят вместе с детьми к большим праздникам. Зато в зале персонал видел сестру олимпийской чемпионки Лейсан Кабаеву и их мать Любовь Кабаеву.

Глава IV. Медцентр особого назначения

«Мой медицинский центр» (ММЦ) – не самая крупная сеть частных клиник в России, но, вероятно, самая важная. В ММЦ с 2016 года лечили бойцов из «группы Вагнера», получивших ранения в Сирии, в Ливии и на войне в Украине. В этой же клинике, в помещении в центре Санкт-Петербурга на Малой Конюшенной улице, обследуются многие друзья и знакомые Владимира Путина, в том числе из кооператива «Озеро» и из руководства банка «Россия», а также, как писало Радио Свобода, девушки, занимавшиеся эскортом.

В центре действительно лечатся друзья президента, например, Геннадий Тимченко, убедился «Досье», изучив внутренние документы клиники. Но среди фамилий, упомянутых в материалах юрлица, встречаются еще и иностранцы с весьма высокими зарплатами. Это учителя детей Владимира Путина.

Почему гувернеров решили регистрировать именно через ММЦ, доподлинно неизвестно. Возможно, окружение Путина просто решило использовать уже действующую компанию, связанную с деликатными вопросами, а не создавать новую. При этом через клинику оформлены только иностранцы, граждане России получают зарплату в других компаниях.

С 2020 года контракт с ММЦ подписывали как минимум 10 учителей-иностранцев. Формально они заключали контракт на услуги переводчика, но каждый получает существенно больше, чем мог бы рассчитывать квалифицированный лингвист. Зарплаты начинаются от 330 тысяч рублей и доходят до 1,2 млн рублей в месяц.

Самая успешная – София Божич, она заработала за последние четыре с небольшим года 25,3 млн рублей (в среднем 516 тысяч рублей в месяц). Божич – учительница немецкого языка у детей Путина, говорит собеседник «Досье» из числа обслуживающего персонала. Она родилась в 1992 году, гражданка Боснии и Герцеговины, жила в Австрии, училась в Грацском университете имени Карла и Франца, проходила стажировку в РГГУ.

В России она живет как минимум с 2017 года («Досье» нашел ее на фото с показа фильма в сербском посольстве в Москве, мероприятие прошло в феврале 2017 года). Вероятно, Божич пользуется большим доверием у семьи Путина, поскольку она не только работает дольше своих коллег, но и получила в июле 2023 года от ММЦ кредит почти на 233,8 млн рублей.

С детьми всегда занимаются несколько учителей английского и немецкого. Помимо граждан ЮАР, которых семья предпочитает нанимать после начала войны, контракты подписывали также подданные Британии и граждане Новой Зеландии. Преподаватели иностранных языков нужны не только для обучения братьев. На гувернеров ложится основной объем работы, поскольку они проводят с детьми почти весь день. Отдохнуть удается, когда детей забирают на спорт, шахматы или музыку.

Вероятно, родители допускают, что дети пойдут по стопам матери и станут профессиональными спортсменами. Почти в каждой резиденции есть спорткомплекс с залом для гимнастики и бассейном, а иногда и с хоккейной площадкой. С детьми занимаются персональные тренеры по плаванию и по спортивной гимнастике.

Так, старшего сына тренирует бывший член сборной по гимнастике. Впрочем, пока успехи Ивана Путина скромные. Его сверстники, с которыми он периодически выступает на соревнованиях, уже заметно отличаются от него физически и получают от судей более высокие баллы.

Хотя у родителей часто бывают противоположные взгляды на то, чему стоит учить детей, отказываться от домашнего обучения они не собираются. По словам источника «Досье», в начале 2024 года персонал обсуждал, что Ивана Путина отправят в сочинский лицей «Сириус», который входит в одноименный образовательный центр, созданный фондом «Талант и успех». Но этого пока так и не произошло, вероятно, по соображениям безопасности.

Учителя и тренеры почти не взаимодействуют с семьей напрямую, говорит собеседник «Досье». Если педагогам что-то требуется, то они общаются с помощницами семьи. Ассистентки же передают сообщения от родителей: это может быть как благодарность за проделанную работу, так и пожелание насчет процесса обучения. У сообщений два автора. Чаще всего, примерно раз в неделю, гувернеры получают послания от Олеси.

Олеся выдает себя за мать детей и лично знакомится с гувернерами, когда их принимают на работу. В действительности она двоюродная сестра настоящей мамы, Алины Кабаевой. Значительно реже, несколько раз в год, приходят сообщения от семьи. Источник полагает, что в этом случае они исходят от самого Владимира Путина.

Глава V. Дела семейные

1 мая 2016 года двоюродная сестра Кабаевой Екатерина Головачева зарегистрировалась на сайте MyHeritage – популярном сервисе, который позволяет создать генеалогическое древо. Головачева внесла основные сведения о своих родственниках, но быстро потеряла интерес к этой затее и больше не заходила на ресурс. Схема семейных связей осталась в публичном доступе.

Семейное древо Алины Кабаевой, составленное ее двоюродной сестрой и дополненное центром «Досье».

Двоюродные сестры олимпийской чемпионки родились в Узбекистане, переехали в поселок Никологоры Владимирской области, где жила их общая с Кабаевой бабушка Анна Зацепилина, и сейчас формально числятся в компаниях друзей Путина – в «Согазе», «Дивноморье» и «Аксис Инвестициях».

На самом деле они помогают гимнастке с семейными делами. Так, Головачева, учившаяся на юриста, занимается финансовыми вопросами, согласует выплаты персоналу и оформление новых сотрудников на работу, а Олеся Федина – та самая «мама», которая общается с гувернерами и нянями, притворяясь, что сыновья Кабаевой – это ее дети.

Впрочем, источник «Досье» из числа обслуживающего персонала говорит, что конспирация не слишком удачная: например, если старший сын играет в хоккей или участвует в постановке, а за ним наблюдает Олеся Федина, то после окончания матча или представления ребенок бежит не к ней, а в ложу, скрытую за непрозрачным стеклом, где сидит настоящая мать.

Сестры часто сопровождают Кабаеву в поездках, убедился «Досье», изучив данные о билетах, купленных на имя гимнастки. Например, они постоянно ездили на «Сапсане» до станций Угловка и Окуловка, ближайших остановок к резиденции на Валдае. Также вместе с гимнасткой часто ездят ее личные помощницы Елена Ерхан, Анна Назарова, ее сестра Юлия Назарова и Софья Божик (ее не следует путать с учительницей детей Кабаевой Софией Божич).

Последняя работала учителем английского языка, в том числе в международной гимназии «Сколково» и в школе «Газпрома», а затем перешла в Национальную медиа группу.

Чуть реже с Кабаевой путешествуют предправления банка «Россия» Татьяна Полинко, дочь бывшего первого замдиректора ФСО Александра Белякова Елизавета, художественные гимнастки Ольга Капранова и Наталья Белугина. Спортсменки занимаются организацией фестивалей «Алина» и «Небесная грация», а Белугина еще и иногда тренирует старшего сына Путина (фото их совместной тренировки есть в распоряжении «Досье»).

Но не все перемещения Кабаевой можно отследить по государственным базам. В распоряжении олимпийской чемпионки – собственный флот, как воздушный, так и морской. И данные об этих поездках почти нигде не отображаются.

Глава VI. Теневой флот

Яхта появилась на радарах всего на 36 минут. Большинство судов, связанных с Путиным, в последние годы перешли в режим тишины и выключили оборудование, передающее местоположение (AIS). Конвенция по охране человеческой жизни на море, первая версия которой была принята после крушения «Титаника», предписывает, что такие устройства должны работать всегда, если только капитан не сочтет, что информация о координатах угрожает безопасности.

Корабли российского лидера, впрочем, не ходят в водах, где есть риск столкнуться с пиратами, а AIS не работает из соображений секретности. Но 8 августа 2023 года одно из судов, 32-метровая яхта Nega, неожиданно нарушила молчание. В 11:17 по местному времени системы ожили и начали передавать данные о курсе. Nega со скоростью до 12 узлов (чуть больше 22 км/час) шла по реке Свирь из Ладожского озера в Онежское. В 11:53, когда корабль находился недалеко от деревни Усланка, AIS столь же неожиданно выключился. Неизвестно, намеренно ли экипаж включал оборудование или кто-то из команды по ошибке нажал не на ту кнопку.

Летом 2023 года Nega сопровождала 84-метровую яхту Graceful, на борту которой были Кабаева и двое ее детей, рассказывает собеседник «Досье». Всего для них выделили три судна. Graceful – самое большое, на борту жили спортсменка с детьми, к которым ненадолго присоединился сам Путин.

Вторая яхта чуть меньше, на ее борт каждое утро около 8 часов доставляли детей. Там они занимались с учителями, а вечером примерно в 10 часов возвращались обратно. Третья яхта самая маленькая, на ней разместили только персонал. Суда держались на расстоянии друг от друга, чтобы не привлекать внимание, но при этом находились достаточно близко, чтобы детей можно было переправлять с одного корабля на другой с помощью небольшой лодки.

Периодически вся флотилия отправлялась в вояж. Так, в конце июля – начале августа корабли обошли Финский залив, «осматривая достопримечательности» (тогда же семья посетила музей в Кронштадте), после чего Кабаева вместе с детьми продолжили путешествие, но уже вглубь России. Цель поездки – посетить Валаамский и Коневежский монастыри в Ладожском озере и пристать у карельской резиденции Путина.

«Досье» получил фото, сделанное на борту одной из яхт во время путешествия, и смог геолоцировать его. На снимке – Нижне-Свирский шлюз рядом с ГЭС на реке Свирь на пути из Онежского озера в Ладожское. «Досье» также убедился, что яхты Graceful в даты поездки не было в порту Санкт-Петербурга: после ежегодного зимнего ремонта в Калининграде судно в мае 2023 года пришло в Петербург и пришвартовалось в порту «Морской фасад», но в конце июля и начале августа яхта покинула привычную стоянку, следует из спутниковых снимков.

Наконец, фотографии из путешествия опубликовал у себя в аккаунте в Instagram тренер старшего сына президента. В 20-х числах июля он разместил несколько снимков с геотегами «Валаам», «Ладожские шхеры», «Спасо-Преображенский Валаамский монастырь», «Лахденпохья», «остров Коневец» и «Ладожское озеро».

Сам тренер на двух снимках позирует на борту парусника. Этот же парусник «Досье» обнаружил на фотографии, которую одна из учительниц немецкого использовала в качестве фото профиля в мессенджере. Это бриг «Россия» — символ праздника выпускников «Алые паруса», который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге (в обычное время паруса брига белые). Собственник корабля – компания «Унисон». Она закупала катер Brizo 46 для президентской флотилии и владеет причалом в Ломоносове, которым пользуются несколько яхт Путина.

Бриг действительно был в Ладожском озере в июле 2023 года. Как следует из данных сервиса MarineTraffic, корабль отшвартовался от причала в Приозерске и 20 июля перешел в бухту у отеля «Дача Винтера», который принадлежит структурам Юрия Ковальчука, а 24 июля бросил якорь у острова Валаам. Неизвестно, были ли на борту дети Путина или это была прогулка, организованная только для учителей в качестве поощрения за работу.

Поездка завершилась 8 августа, когда Алина Кабаева вместе с детьми причалили в Приозерске, провели ночь на горнолыжном курорте «Игора» и на следующий день выехали в аэропорт «Пулково». Вероятно, оттуда на вертолете они отправились обратно на Валдай.

На Валдае семья проводит большую часть года, там же встречает Новый год. Год от года график меняется мало. В феврале-марте – горные лыжи в Сочи, на это время семья перебирается в Ачипсе. Это, вероятно, вторая любимая резиденция Путина, рассказывал «Досье» сбежавший из России офицер ФСО Глеб Каракулов. В июле-августе – прогулки на яхте: раньше это могли быть длительные выходы в море, но с началом войны маршрут ограничен безопасными водами – Финским заливом, побережьем Черного моря и озерами на севере страны.

В 2024 году такая прогулка была в середине июля: Graceful в это время покинула порт Санкт-Петербурга, следует из спутниковых снимков, а Nega 15 июля шла по реке Свирь в сторону Ладожского озера . Сам Путин в конце июля встречался с Александром Лукашенко в Валаамском монастыре.

В большинство поездок берут всех учителей и размещают их на территории резиденций. Но в некоторые путешествия семья ездит с ограниченным персоналом – один-два педагога и тренер. Больше людей сложно разместить, например, в резиденции Путина в Карелии, на яхтах или в бронепоезде.

Источник слышал, что семья пользуется спецсоставом, в поездках их сопровождала учительница музыки Полина Трухан, которая должна была не только заниматься со старшим сыном, но и развлекать семью игрой на фортепиано.

ult Falcon 900LX, которым пользуется семья Путина; ноябрь 2020 года. Источник: jetphotos.com

Помимо яхт и бронепоезда в распоряжении у семьи несколько самолетов и вертолетов. Источник предоставил «Досье» фото и видео, сделанные на борту воздушных судов. В двух случаях в кадр попали бортовые номера – это самолет RA-09609 и вертолет RA-22377.

Первый номер принадлежит бизнес-джету Dassault Falcon 900LX. Им владеет «Газпром авиа», а эксплуатируют авиакомпании «Руссэйр» и «Джетлет», которые входят группу юрлиц Юрия Ковальчука и его партнеров по банку «Россия». Авиакомпании также арендуют и обслуживают:

два бизнес-джета Dassault Falcon 7X, один из которых относится к специальному летному отряду «Россия»;

джет Dassault Falcon 8X;

новый российский Ту-204;

два англо-итальянских вертолета AgustaWestland AW139;

два франко-немецких вертолета Eurocopter EC 145;

четыре российских вертолета Ми-8.

Вертолет RA-22377 модели Ми-8АМТ принадлежит «Транснефти», эксплуатант – авиакомпания «Тулпар Эйр». Это дочерняя структура нефтехимического холдинга ТАИФ, объединившегося с «Сибуром» (совладелец компании – Геннадий Тимченко). Весь этот флот нужен для перевозки родственников Путина и обслуживающего персонала, говорит бизнесмен, работавший с одним из друзей главы государства.

В поездках распорядок дня мало меняется: дети все так же проводят почти весь день с учителями, которые занимаются с ними и развлекают их. «Так себя ведут очень богатые люди – путешествуют по миру, но их рутина в течение дня остается прежней», – разводит руками собеседник из числа обслуживающего персонала семьи.

*****

«Думаю, если бы Владимир Владимирович непосредственно занимался воспитанием детей, то они, наверное, были бы жутко избалованными, потому что им все разрешалось. Обычно детей чаще всего приструнивают папой, мол, вот папа придет, и он тебя накажет. И детей это как-то дисциплинирует, подтягивает. У нас же было невозможно в принципе, потому что папа дочек баловал. Папа для них — это всегда радость и никакого наказания», — вспоминала Людмила Путина, разговаривая с журналистом Олегом Блоцким для его книги «Владимир Путин. Дорога к власти».

К сыновьям Путин относится даже трепетнее, чем когда-то к дочерям. Кроме того, теперь бытом семьи занимается не столько его супруга, как это было в 1980-х годах в СССР и в ГДР, сколько многочисленная обслуга из числа родственников жены, друзей президента, офицеров спецслужб и наемного персонала. Никто из них не рискует спорить с детьми, поэтому они растут, понимая, что они – исключительные. Любой их каприз выполняется, а все резиденции, в которых они живут, они воспринимают как личные владения.

Особое отношение всех окружающих к их отцу лишь укрепляет это ощущение. Их учителя, охранники и остальной персонал боятся Путина, а сам он – единственный, кто может строго поговорить с мальчиками. Кабаева, по словам источника «Досье», тоже может быть сурова и даже эмоциональна, но только отцовские наказания они воспринимают всерьез. Вероятно, отцовская похвала – главный предмет их гордости. Так, Иван Путин несколько раз пересказывал своим гувернерам и охранникам особенно памятную ему историю. Как ему говорили родственники, когда он родился, Владимир Путин был настолько счастлив, что закричал: «Ура! Наконец-то мальчик!»