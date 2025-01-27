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Доплата за рецепт: кому выгодна аптечная реформа?

«Вести» 27 января, 2025 19:00

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Новый год начался небывалым скандалом. Латвийцы пришли покупать лекарства, а у них на аптечной кассе потребовали 75 центов за каждый (!) выписанный рецепт. Народ сплотился и принялся массово ставить подписи под инициативой отменить позорную доплату...

Люди не разбираются – кто прав, кто виноват. Аптека берет деньги за рецепт – значит, она и виновата. И правду сказать: реформа министра здравоохранения Хосама АБУ МЕРИ так представлена, что 75 центов за покупку рецептурного лекарства идут непосредственно фармацевту. То есть тому, кто в данный момент оформляет покупку.

Вот и человек, пришедший, например, в одну из аптек в понедельник - в день скидок на лекарства для пенсионеров, - вдруг столкнулся с тем, что не только исчезли скидки, но и чистенькая девушка-фармацевт в халатике еще берет с него какие-то евро за рецепты...

Сюрпри-из!

...А пенсионер пришел купить выписанные лекарства на месяц: от давления, от сердцебиения, от желудочных болей, от болей в спине. И так это обходится в 30 евро как минимум, а тут еще требуют непонятную сумму в размере 3 евро - 75 центов умножить на 4 рецепта.

- А ведь министр говорил, что лекарства подешевеют, что будет как в Литве, например, где все дешевле, чем в Латвии, - рассуждают наиболее осведомленные клиенты аптек...

Вместо привычных очередей по понедельникам в некоторых аптеках, где пенсионеры слетались на скидки, - тишина. Да что там говорить: во всех аптеках, где действовали разные системы скидок, но НА ВСЕ ТОВАРЫ, скопления покупателей не наблюдается. Приходят только если очень надо, ну совсем.

У людей и так нет денег, чтобы полноценно лечиться (мы имеем в виду основную массу населения, которая живет на небольшие заработки, пенсии и пособия; это и сами работники сферы здравоохранения – средний медперсонал больниц и медцентров, а также аптек, кстати), а тут еще по 75 центов за каждый рецепт требуют!

- Возможно, какие-то лекарства и подешевели, - говорит вышедшая из аптеки женщина. – Но по общей сумме я этого не заметила, а я покупаю уже несколько лет одни и те же лекарства – себе и отцу в преклонном возрасте. Сегодня я купила себе на 3 рецепта и отцу на 5 рецептов, в итоге я заплатила вдобавок к стоимости лекарств 6 евро...

Учли ли реформаторы, что на людей психологически действует факт, что почему-то надо доплачивать за рецепт, - если даже на лекарство и появилось какое-то условное снижение. И не 10 или 20 центов, а сразу 75 - почти евро.

- Скоро и за вход в аптеку будут брать, - грустно шутят латвийцы...

Нашли крайнего

Работники аптек за эти первые январские дни вымотались до предела. Каждому надо объяснить, почему приходится платить за рецепт и что это совсем не идет в карман лично продающему лекарство фармацевту, как преподносится в пояснении к реформе.

Замученные аптекари рассказывают, что люди и так часто приходят в аптеку в плохом расположении духа, а порой и агрессивно настроенные – против цен, против бедной жизни. Им приходится покупать лекарства, которые им не по карману. И так жаловались, что цены непомерно высокие, а тут еще и доплачивать. Вот весь народный гнев и падает на фармацевтов.

Этими 75 центами реформаторы буквально натравили народ на аптеки, а конкретно – на аптечных работников. Они там, дескать, два раза щелкнут по компьютеру – и мои 75 центов в карман положат. В социальных сетях слышатся призывы чуть ли не громить аптеки – а то, мол, жируют за счет больного народа.

Кто будет разбираться, что формулировка «чтобы усилить роль фармацевта и компенсировать затраты аптекам» вовсе не означает, что денежки нуждающихся в лекарствах латвийцев прямым потоком потекут в зарплату тем, кто продает эти лекарства. Если они куда и пойдут, то в аптечные компании, чтобы покрыть убытки от снижения наценок на лекарства...

Финансовые итоги пока подводить рано. Возможно, плата за рецепты сказочно обогатит аптеки - и те резко увеличат зарплаты измученным сотрудникам. Или получится, что никакие компромиссы не покроют убытки и появится необходимость... сокращать персонал, число аптек, искать другие пути возвращения доходов. Бизнес есть бизнес, даже если он зиждется на здоровье людей.

Так что реформа с ее 75 центами – это медвежья услуга аптекам. Плохо стало всем – и клиентам аптек, и работникам этой сферы.

Неужели там, наверху, принимают какие-то законы (и тем более реформы, касающиеся практически всего населения страны), не просчитывая последствия? – наивно удивляются латвийцы.

Другие говорят: а вы еще не поняли, что все делается не для вас, а для видимости активной работы, для удовлетворения амбиций высоких чинов, для бизнеса, барышей, статистики, но только не для блага жителей?

Народная воля

В ответ на новшества Минздрава на портале инициатив manabalss.lv 10 января начался сбор подписей за отмену дополнительной платы в размере 75 центов за рецептурные лекарства – за изменение правил Кабинета министров о принципах ценообразования на лекарства. Законодатель, приняв такие правила, не предусмотрел переходный период, который позволил бы людям подготовиться к изменениям.

По мнению общества, такое непродуманное решение напрямую негативно влияет на часть общества, нуждающуюся в рецептурных медикаментах, особенно людей с небольшими доходами.

За первые же полтора дня инициатива собрала 11 500 подписей. Это значит, что Сейм должен принять инициативу к рассмотрению.

Но... Это совсем не значит удовлетворить народные чаяния. Не раз народные инициативы с многотысячными подписями после рассмотрений той или иной комиссии в Сейме отправлялись в архив – как несвоевременные или экономически незрелые и т. д. Как, например, отмена налога на недвижимость на единственную собственность налогоплательщика...

Представители фармацевтической отрасли и ранее обращали внимание на несбалансированность изменений и угрозу своевременному получению нужных препаратов пациентами. Латвийская ассоциация фармацевтического ухода и Ассоциация производителей лекарств указали на необходимость пересмотреть и отложить реформу до дальнейшей ее доработки и снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на медикаменты, расширить список компенсируемых лекарств...

Скандальная реформа

Аптечная реформа имеет в виду отказ от непрозрачного процентного подхода к наценке для оптовых поставщиков и аптек, чтобы аптекам не было выгодно продавать пациентам более дорогие лекарства, а не аналогичные по эффективности, но более дешевые.

Теперь введена одна фиксированная наценка для всех компенсируемых и рецептурных препаратов за упаковку, независимо от цены для оптовых поставщиков.

Для последних установлена фиксированная наценка в размере 0,5 евро за распространение одной упаковки рецептурного лекарства. Также введена плата за обслуживание рецептов — жители должны платить 0,75 евро за рецепт, а государство доплачивает аптечным сетям по 0,75 евро за каждое обслуживание рецепта. Те аптеки, которые являются единственными в населенных пунктах, получат доплату от государства в размере 1,75 евро за рецепт.

Цена лекарства производителя не должна превышать цену в Литве и Эстонии, а цена в аптеке на рецептурные лекарства вне системы компенсации должна быть такой же, как в самой системе компенсации.

По оценке Минздрава, новые принципы формирования цен должны снизить цены на самые дорогостоящие препараты на 15-20%.

Реформа предусматривает, что с 1 января этого года рецепты выписываются только в электронном виде. Право выписывать рецепты получили также медсестры и акушерки. Рецепты в бумажной форме будут выписываться только в определенных случаях.

На самом деле, как сообщили в отрасли, в результате реформы пошли вверх цены на ранее недорогие рецептурные препараты (+ 75 центов). Министр Хосам Абу Мери заявил, что цены снизятся, когда аптеки продадут запас лекарств прошлого года: по его подсчетам, часть лекарств подешевеет с февраля. Министр призвал людей быть терпеливыми.

Нуждающихся в лекарствах людей, считающих центы, просят потерпеть, пока задуманная в кошмарном сне реформа начнет действовать. И это говорит врач...

Оксана ПЕТРЕНКО

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