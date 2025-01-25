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Домбровскис: война России с Украиной замедляет рост экономики ЕС

© LETA 25 января, 2025 10:50

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На прошлой неделе был опубликован доклад Всемирного экономического форума, в котором экономисты прогнозируют в нынешнем году сильный рост в США, а вот Европа третий год подряд остается "самым слабым регионом".

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис рассказал агентству LETA, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялась дискуссия экономистов об этих прогнозах и о перспективах глобального развития. Он заявил, что российская агрессия против Украины больше влияет именно на экономику ЕС, особенно Восточной Европы, а не США или, например, Азии.

По словам еврокомиссара, прогнозы Еврокомиссии на этот год тоже говорят, что рост экономики в ЕС будет всего 1,5%, а в мире - 3,3%.

Домбровскис пояснил, что в ЕС рост продуктивности уже десятки лет идет медленнее, чем в других крупных экономиках, например, в Китае и США. Именно поэтому, считает еврокомиссар, один из главных приоритетов новой Еврокомиссии - вопросы конкурентоспособности.

"В этом месяце Еврокомиссия выступит с первыми инициативами по улучшению конкурентоспособности ЕС, а также снижению административной нагрузки. На Всемирном экономическом форуме проводились встречи с предпринимателями в формате круглого стола, и надо признать, что давление административной нагрузки исключительно велико", - сказал Домбровскис.

Он подчеркнул, что именно вопросы конкурентоспособности, включая административную нагрузку, тормозят экономическое развитие ЕС и отрицательно влияют на привлечение инвестиций в ЕС, так как многие бизнесмены предпочитают инвестировать в США или Китай.

Еврокомиссар заявил, что предприниматели из США и Китая оценивают различные факторы конкурентоспособности, включая административную нагрузку, рост продуктивности, затраты на электроэнергию, доступность рабочей силы. Он делает вывод, что над этими вопросами придется серьезно работать в течение ближайших месяцев и лет.

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