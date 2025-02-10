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«Дом, который должен быть самым безопасным местом, для многих остается источником страха, боли и риска»

Редакция PRESS 10 февраля, 2025 12:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Домашнее насилие по-прежнему является острой проблемой в домах по всей Латвии, ежедневно полиция регистрирует около 20 сообщений1 о бытовом насилии. И многие случаи остаются не зарегистрированными, как что-то личное. Чтобы напомнить, что борьба с домашним насилием требует участия каждого, IKEA запускает новую социальную кампанию. 

«Реальность такова, что дом, который должен быть самым безопасным местом, для многих остается источником страха, боли и риска для жизни. Домашнее насилие не знает границ — социальных, экономических или образовательных. Оно может происходить где угодно и принимать различные формы. Именно поэтому мы должны знать, что такое домашнее насилие, как его распознать и как помочь, не подвергая опасности ни жертву, ни себя. Мы должны поддерживать наших родных, друзей, соседей и всех, кто нуждается в помощи. Домашнее насилие — это не личное дело семьи, с которым нужно справляться в одиночку. Противостоять ему должны все мы, и решать эту проблему необходимо вместе — на уровне государства, частного сектора, общества и каждого из нас», — говорит Инга Филипова, управляющий директор IKEA в странах Балтии, на презентации долгосрочной инициативы и новой социальной кампании «Откройте глаза на насилие».

Домашнее насилие затрагивает не только жертву, но и всех, кто находится рядом. Когда происходит насилие, оно создает эффект домино, который влияет на целые семьи и наносит вред обществу в целом. С новой социальной кампанией «Откройте глаза на насилие» IKEA стремится повысить осведомленность и призвать быть внимательными, замечать признаки насилия и способствовать позитивным изменениям. 

Илзе Курме, директор Департамент детской и семейной политики Министерства благосостояния Латвии, делится: «Самое важное — вовремя заметить насилие, не молчать и быть рядом с жертвами, в таком случае могут помочь более простые и действенные решения., когда замечают первые признаки насилия. Любой, кто страдает от насилия или становится его свидетелем, может обратиться в полицию, и помочь жертвам получить помощь от муниципальных социальных служб и неправительственных организаций. Также для жертв насилия доступны услуги поддержки — безопасное убежище в кризисных центрах и квартирах, консультации и психосоциальная помощь».

Она подчеркивает, что осведомленность о домашнем насилии, включая информацию о том, как и где можно получить помощь, необходимо постоянно напоминать, чтобы больше людей могли получить столь необходимую поддержку. «Бытовое насилие в Латвии по-прежнему серьезно затрагивает многие семьи и детей в том числе. Каждая третья женщина2 в Латвии хотя бы раз в жизни сталкивалась с домашним насилием, и ежегодно в среднем 1100 родителей лишаются родительских прав, чаще всего из-за насилия, в том числе под влиянием психотропных веществ. Таким образом, в среднем каждый день три ребёнка вынуждены покидать свой дом», — говорит И. Курме.

Концепция социальной кампании акцентирует внимание на распространенных в обществе фразах, которые обесценивают проблему домашнего насилия, и это сделано с целью привлечь внимание к этой теме. Образовательная часть кампании сосредоточена на объяснении видов насилия, доступной помощи, а также включает экспертные мнения специалистов по вопросам домашнего насилия, чтобы повысить осведомленность и вдохновить на изменения.

«Громкие фразы, такие как „Они вечно ссорятся" или „Это не насилие – никого ведь не побили", используются для того, чтобы подчеркнуть реальную опасность распространённых в обществе выражений. Они не только могут задержать получение помощи, но и приуменьшают истинные масштабы домашнего насилия, заставляя нас терять из виду саму проблему. Поэтому основной посыл этой кампании — у домашнего насилия нет оправдания. Это напоминание каждому из нас быть ещё более внимательными», — добавляет Инга Филипова.

Кампания стартует в начале февраля во всех странах Балтии и продлится до начала марта.

Помощь можно найти:

горячая линия для жертв насилия: 116 006 (ежедневно с 12:00 до 22:00),

Круглосуточная горячая линия эмоциональной и психологической поддержки: 116123, 67222922 или 27722292,

юридическая помощь, поддерживаемая государством, по телефону 80001801,

бесплатный телефон доверия для детей и подростков 116111,

номер службы экстренной помощи 110, чтобы сообщить о домашнем насилии в экстренных ситуациях.

 

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