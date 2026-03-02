Дом, где родился Гитлер, станет полицейским участком — решение уже принято! (1)

Редакция PRESS 2 марта, 2026 16:30

Всюду жизнь 1 комментариев

Дом в австрийском городе Браунау-ам-Инн, где в 1889 году родился Адольф Гитлер, переоборудуют в полицейский участок. Работы по реконструкции почти завершены, открыть объект планируют в 2026 году.

Здание XVII века долгое время оставалось предметом споров. В разные годы там размещались библиотека, школа и социальные учреждения. Но главный вопрос звучал иначе: что делать с местом, которое привлекает радикалов?

В 2016 году власти Австрии приняли специальный закон об экспроприации здания у частного владельца. Цель — исключить риск того, что дом станет символическим центром для неонацистов.

Теперь в нём разместят полицейский участок, а также центр подготовки сотрудников по вопросам прав человека.

Именно такой формат, по мнению правительства, «нейтрализует» историческую нагрузку здания.

Однако решение вызвало споры.

Критики считают, что более уместным было бы создать там мемориальный центр памяти жертв нацизма. Другие уверены: присутствие полиции — самый практичный способ лишить место культового статуса.

Сам дом при этом не сносят и не превращают в музей. Архитектурный облик меняют, чтобы убрать узнаваемость фасада.

История места остаётся, но его функция — меняется.

Вопрос теперь звучит иначе:
можно ли полностью лишить здание его прошлого — просто сменив вывеску?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

