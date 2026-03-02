Здание XVII века долгое время оставалось предметом споров. В разные годы там размещались библиотека, школа и социальные учреждения. Но главный вопрос звучал иначе: что делать с местом, которое привлекает радикалов?

В 2016 году власти Австрии приняли специальный закон об экспроприации здания у частного владельца. Цель — исключить риск того, что дом станет символическим центром для неонацистов.

Теперь в нём разместят полицейский участок, а также центр подготовки сотрудников по вопросам прав человека.

Именно такой формат, по мнению правительства, «нейтрализует» историческую нагрузку здания.

Однако решение вызвало споры.

Критики считают, что более уместным было бы создать там мемориальный центр памяти жертв нацизма. Другие уверены: присутствие полиции — самый практичный способ лишить место культового статуса.

Сам дом при этом не сносят и не превращают в музей. Архитектурный облик меняют, чтобы убрать узнаваемость фасада.

История места остаётся, но его функция — меняется.

Вопрос теперь звучит иначе:

можно ли полностью лишить здание его прошлого — просто сменив вывеску?