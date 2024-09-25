Долг платежом красен: латвийцы задолжали государству почти миллиард евро по налогам

В том числе задолженность перед основным государственным бюджетом на 1 сентября 2024 года составила 371,884 млн евро, что на 2,5% меньше, чем в начале августа, задолженность бюджетам самоуправлений - 297,064 млн евро, что на 0,5% больше, чем месяцем ранее, а долги по взносам социального страхования составили 173,689 млн евро, что меньше на 1,1%.

Актуальные долги, по которым начисляются штрафные проценты, на 1 сентября этого года составили 61,9% от общей суммы задолженности, или 521,43 млн евро.

Кроме того, по данным СГД, не подлежащими взысканию на 1 сентября этого года были признаны долги на сумму 2,491 млн евро - они образовались у ликвидируемых предприятий до завершения процедуры ликвидации.

В свою очередь, подлежащими взысканию в соответствии с нормативами в начале сентября были признаны долги на сумму 518,939 млн евро, в том числе подлежащими реальному взысканию признаны долги на сумму 231,884 млн евро, а не подлежащими реальному взысканию - на сумму 287,054 млн евро. По долгам, признанным не подлежащими реальному взысканию, на 287,02 млн евро у должников нет денежных средств и имущества, на которые можно было бы обратить взыскание, а по взысканию долгов в размере 34 400 евро истек срок давности.

Продление срока погашения на 1 сентября этого года было предоставлено по долгам на общую сумму 93,761 млн евро, что на 0,3% меньше, чем в начале года.

Сумма приостановленных долгов, по которым прекращено начисление штрафных процентов, на начало сентября составила 227,446 млн евро - эту сумму составили долги предприятий, признанных неплатежеспособными.

На 1 января 2024 года в Латвии общая задолженность по налогам составила 862,392 млн евро.