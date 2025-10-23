Больничная клоунада — это особый вид арт-терапии, когда через игру, юмор, импровизацию доктора-клоуны помогают маленьким пациентам пережить сложный момент в их жизни и почувствовать себя лучше.

… Движению «Доктор Клоун» (Dr. Klauns) в Латвии уже 13 лет. Каждый день доктора-клоуны посещают детские больницы в Риге, Вентспилсе, Цесисе, Валмиере, Лиепае, Резекне и Даугавпилсе, работая в тесном сотрудничестве с медиками.

Кто эти необычные люди? Чем они могут помочь маленьким пациентам? Об этом рассказывает руководитель организации Марианна Миловская.

Клоунская семья

— Марианна, каждому, кто знаком с деятельностью вашей организации, ясно: сюда идут люди с золотыми сердцами. Но любой ли неравнодушный и желающий помочь детям человек может стать доктором-клоуном?

— Нет, не любой. У нас есть несколько критериев, по которым мы подбираем команду. Доктору-клоуну должно быть не менее 18 лет (верхней возрастной границы не существует). Он должен быть ответственным, психологически зрелым и отдавать себе отчет в том, что эта работа потребует от него много времени и душевных сил.

Плюс к этому доктор-клоун обязан обладать профессиональными навыками. Ведь этим людям предстоит работать с детьми, причем в очень непростых условиях. А значит, важно, чтобы каждый человек, который приходит к нам, здраво оценивал свои риски и свои возможности.

— Как происходит отбор в профессию «доктор-клоун»?

— Каждый кандидат проходит через несколько этапов. Первый — анкетирование, в ходе которого человек рассказывает о себе, раскрывает свою мотивацию и причины, по которым он хочет освоить эту необычную профессию.

Мы, как организация, и сами доктора-клоуны вкладываем очень много средств и усилий в обучение и поддержку профессионального уровня, поэтому нам крайне важно, чтобы те, кто приходят к нам, были готовы заниматься этой работой как можно дольше. В идеале это должна быть история на 3-5 лет.

Второй этап — собеседование. А затем будущих докторов-клоунов ждут два очень интересных дня. Первый день — это актерские мастер-классы, на которых мы смотрим, насколько человек не зажат, открыт, артистичен, способен ли он играть и импровизировать.

Второй день — психологический тренинг на протяжении пяти часов, где мы выясняем, насколько человек психологически зрел, насколько он готов учиться и работать в команде, готов ли он принимать неудачи.

Многие потом говорят, что за этот день узнали о себе и своих возможностях столько, сколько не узнали за всю жизнь. Нам важно, чтобы в нашей «клоунской семье» — а мы себя называем именно так! — не было случайных людей, а только люди, близкие по духу.

После этого начинается обучение профессии, которое длится девять месяцев. За это время доктора-клоуны овладевают различными приемами, актерским мастерством, учатся импровизировать, находят свой образ… Каждые два года мы проводим Школу докторов-клоунов. Конкурс невероятный — 10 человек на место!

Заповедь: не навреди!

— Детская больница — это пространство сложных эмоций. Не страшно ли докторам-клоунам входить в палату к маленьким пациентам?

— Страшно. Во-первых, это всегда неизвестность, во-вторых — огромная ответственность. А еще очень страшно навредить неосторожным жестом, движением или словом. Поэтому, даже пройдя полный курс обучения, доктор-клоун далеко не сразу начинает работать самостоятельно.

Сначала наш выпускник становится «тенью» клоуна, то есть просто наблюдает со стороны за работой профессионалов. Затем идет работа с ментором, то есть в связке с опытным ветераном движения.

Следующий этап — в больницу отправляются два клоуна плюс ментор, который следит за их работой, а потом высказывает свои замечания, дает советы. И только после этого для клоуна-новичка наступает первый самостоятельный выход. Это невероятное волнение!

— Воображение человека, неосведомленного о работе доктора-клоуна, рисует такую идиллическую картинку: доктор-клоун вошел в палату — и ребенок тут же улыбнулся. Маленький пациент рад, клоун счастлив… А что происходит на самом деле?

— Ситуации бывают самые разные. Например, заходит доктор-клоун в онкологическое отделение к детям, которых уже хорошо знает. Видит пустую кровать мальчика, с которым играл несколько недель подряд, и спрашивает: где он? «А он выписался, — отвечают дети.

— Насовсем выписался. Это значит, что ребенок умер...

Доктор-клоун тоже живой человек, и его эмоции в этот момент понятны. Но он пришел сюда не для того, чтобы плакать, рыдать, жалеть себя. Он не имеет права развернуться и выйти из палаты. Поэтому мы придерживаемся такого подхода: наши доктора-клоуны работают в паре. Рядом необходим партнер, который выручит в трудную минуту, на которого можно положиться.

— Больничная клоунада — тонкая материя. Не каждый ребенок способен позитивно отреагировать на доктора-клоуна. Замечательная актриса Яна Сексте, организатор движения «Доктор Клоун» в России, рассказывала, как искала контакт с мальчиком, которому завтра предстояла операция. «Можно я войду?» — «Нет». — «Можно присяду на стул?» — «Нет». — «А можно я залезу под кровать?» И только тогда ребенок улыбнулся… Насколько успех в вашей работе зависит от импровизации?

— Импровизация — это, безусловно, 100 процентов успеха. У доктора-клоуна нет задачи рассмешить ребенка. Мы не аниматоры. Главная наша задача — дать возможность маленькому пациенту выразить те эмоции, которые он сейчас испытывает.

В больнице слишком много ограничений: не кричи, не шуми, веди себя прилично... Весь день расписан по неприятным процедурам. Все это очень далеко от позитива, и неудивительно, что ребенок злится. Он прикован к постели, а его друзья играют на улице, у него что-то болит, а лекарства помогают лишь на время… И всю эту злость, которая в нем копится, ребенок не может выразить, потому что должен быть хорошим — так его учили.

Но вот приходит клоун — единственный человек в больнице, который ниже ребенка. Все остальные выше: медсестры, доктора, мама… И с этим клоуном ребенок может вести себя как хочет. Может выставить за дверь, может сказать что-то неприятное… И это уже успех, потому что негативные эмоции должны выплескиваться. Это как пойти в лес и покричать, когда тебе тяжело.

Страх, злость, тревожность, подавленное состояние часто сбивают настрой на выздоровление. Доктор-клоун помогает эти эмоции прожить и пережить, а значит, сделать еще один шаг на пути к здоровью.

— Сколько времени длится визит доктора-клоуна?

— Визит не ограничен временем: он может длиться и 5 минут, и 45. Одному маленькому пациенту достаточно протянуть руку, чтобы вызвать улыбку, а к другому нужно искать особый подход. Ниточка есть всегда, просто надо ее нащупать. Войдя в палату, доктор-клоун должен считать атмосферу и четко определить, на какой эмоциональной точке сейчас находится ребенок. Игры, улыбки и смех возможны только после того, как эта точка найдена и пройдена...

Величайшая сила в мире

— Клоун уходит, а ребенок остается в больнице. Что дальше?

— Уходя, доктор-клоун должен оставить ребенку что-то такое, что поможет ему после того, как за клоуном закроется дверь. Именно поэтому мы приходим к детям без игрушек — работаем с тем, что есть в больнице. Оживать могут трубки капельницы, подушки, одеяла, подвернувшиеся под руку коробки… У ребенка непременно должна остаться игра, он не должен быть зависим от доктора-клоуна.

— Чему учит детей доктор-клоун?

— Тому, что ошибка — это самое классное, что бывает в жизни. Ведь что больше всего нас смешит? Неудача или неловкость другого человека — вспомните фильмы Чарли Чаплина! Доктор-клоун показывает ребенку, что все мы имеем право быть неидеальными, что ошибка — это нестрашно, что это только начало пути.

— Несколько лет назад появилась книга Игоря Наровского и Натальи Полицы «Волшебные игры доктора-клоуна», наполненная потрясающими историями из практики. А недавно по ее мотивам в Лиепайском театре поставили спектакль «Величайшая сила в мире». Как вы оцениваете эту театральную постановку?

— Спектакль получился замечательный, а главное — правдивый. Он показывает настоящего доктора-клоуна со всеми его чувствами, переживаниями, экспромтами, мудростью, опытом.

Это спектакль о том, что игра и фантазия важны как для ребенка, так и для взрослого, что в больнице есть место для улыбки и тепла. А еще о том, что есть сложные темы, «неудобные» вопросы, которые задают дети, и родители часто теряются, не зная, что ответить. Например, на тему смерти. Возможно, посмотрев спектакль вместе со своими детьми, родители смогут увидеть такие разговоры и темы в ином свете.

— Ежегодно организация «Доктор Клоун» проводит благотворительную акцию «Помоги докторам-клоунам быть там, где их ждут!». В популярном супермаркете каждый желающий может приобрести красный клоунский нос и тем самым помочь вашему движению. Куда идут эти деньги?

— Дело в том, что «Доктор Клоун» — это не волонтерский проект. Такая сложная и ответственная работа просто не может быть волонтерской. В ней нет места необязательности по принципу: хочу — работаю, а хочу — гуляю. Наши доктора-клоуны приходят к детям в больницы не по настроению, не по выходным или праздникам. В региональных больницах, где небольшие детские отделения, они работают 2-3 раза в неделю. В Детской больнице в Риге — 2-3 клоунские смены каждый день. Кроме того, доктора-клоуны должны уделять свое время не только регулярной работе, но и дополнительной учебе, чтобы профессионально расти.

За свой труд доктора-клоуны получают достаточно скромные деньги — по сути, это стипендия. Даже самые опытные клоуны не могут работать больше трех раз в неделю, иначе неизбежно выгорание. Поэтому все собранные средства направляются на ежедневную оплату работы докторов-клоунов по всей Латвии.

— Куда обращаться людям, которые хотят поддержать ваше движение?

— На наш сайт — www.drklauns.lv. Там перечислены различные варианты помощи. Любая, даже самая небольшая сумма, дает нам уверенность, что и завтра, и послезавтра, и через год мы будем приходить в больницы к детям.

Для нашей организации ценны любые пожертвования, но особенно важна регулярность. Если вы оформите ежемесячный платеж, к примеру, по цене чашки кофе — в размере 2-3 евро, то это для нас даже ценнее, чем 100 евро, присланные одноразово. Потому что так мы сможем планировать свою деятельность.

Медицинская клоунада должна быть регулярной, нам очень важно, чтобы дети и родители, врачи и медсестры могли на нас положиться, чтобы мы могли входить в палаты к маленьким пациентам ежедневно и делать их мир светлее, добрее и радостнее…

Елена СМЕХОВА