Думала, что помогает полиции. Как женщина с зарплатой в 890 евро осталась с долгом в 78 тыс. евро

23 октября, 2025 14:57

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Женщина с зарплатой 890 евро за несколько дней взяла кредитов почти на 45 тысяч евро. 

Всё началось с телефонного звонка: «сотрудник Google» сообщил о «утечке данных». На следующий день позвонила «работница Swedbank», а потом — «следователь полиции». Они убедили Марину «помочь расследованию», взяв кредиты, чтобы «перекрыть украденные средства». В течение пяти дней она оформила восемь займов — в E-Lats, Citadele, Vivus.lv, Ferratum, BigBank и шведской TF Bank. Деньги женщина переводила через Western Union и Ria Money «агентам банка».

«Каждый шаг был прописан как сценарий. Мне сказали, что в банке будут убеждать не брать кредит, но это часть протокола. Я повторяла заученные слова», — вспоминает Марина.

Когда начались уведомления о платежах, мошенники уверяли, что система «ещё не обновилась». Потом позвонил «начальник полиции», прислал фальшивое удостоверение и приказал сменить номер телефона и e-mail. Только через полгода, когда Марину вызвали на допрос, выяснилось, что она стала посредником в схеме отмывания денег.

«Когда поняла, что всё это ложь, хотела умереть. Полицейский сказал, чтобы я просто посидела и отдышалась, пока не отпустит», — рассказывает она.

Главный удар последовал позже — не со стороны мошенников, а общества. «Все писали: сама виновата. Но это не про глупость, это про страх и давление», — говорит Марина.

Юрист Финансовой ассоциации Эдгарс Пастарс считает иначе: «Если человек сам оформил кредиты и перевёл деньги — это его ответственность». Подобная позиция выгодна банкам и кредиторам: вина перекладывается на жертву, система остаётся без изменений.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) напоминает, что кредиторы обязаны проверять платёжеспособность заёмщика в двух бюро кредитных историй. Однако данные туда попадают с задержкой до десяти рабочих дней. «Это ненормальная ситуация. Кредиторы должны были видеть, что человек не сможет платить», — сказала представительница PTAC Маргарита Бровацка.

В конце 2024 года просроченными считались 13,5% быстрых кредитов на сумму 63 миллиона евро. Но на деле реальное число людей, оказавшихся в долговой ловушке, гораздо выше.

В Великобритании банки компенсируют часть потерь, если клиент действовал добросовестно. В Латвии такой практики нет. Представитель Банка Латвии Янис Силакалнс рассказал Re:Baltica, что ЕС разрабатывает единый механизм компенсаций для жертв мошенников. «Планируется установить обязанность банка вернуть клиенту деньги, если мошенник выдал себя за сотрудника банка и клиент действовал без злого умысла», — пояснил он.

Банк Латвии также поддерживает идею сократить срок передачи данных о новых кредитах и взять под свой контроль не только банки, но и небанковских кредиторов. Однако, по словам Силакалнса, в случае Марины даже это вряд ли помогло бы: она оформила займы буквально друг за другом — разрыв между ними исчислялся минутами.

В парламенте большинство членов финансовой комиссии формально согласились, что сроки обновления данных нужно сокращать, а ответственность — делить. Но никто не смог сказать, какие решения готовятся. Лишь депутат Аугустс Путра пообещал, что вопрос обсудят «в ближайшее время».

Тем временем следствие по делу Марины продолжается. Большинство кредиторов, кроме BigBank, признали её пострадавшей и заморозили долги. Пока проценты не начисляются, но если мошенников не найдут, женщине придётся платить самой. С процентами и комиссиями сумма уже выросла до 78 тысяч евро.

«Такой суммы у меня нет. И плана — тоже», — говорит Марина. Она продолжает работать и надеяться. 

23.10.2025
Почти не нарушают, но пьют много: итоги запрета продажи спиртного

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

Загрузка

Валялся пьяный на асфальте? Это вам не бомж, а преподаватель техникума

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России: что там?

Ограничения включают запрет на импорт российского СПГ и меры против российских дипломатов. Санкции направлены на сокращение доходов Москвы и ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

В пятницу ожидается на редкость тёплый день

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Мы все — в одном шаге от преступления

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

Подстраиваться под другой язык опасно! В Сейме прошли дебаты об укреплении главного — языка

В четверг в Сейме прошли дебаты о состоянии государственного языка. После доклада правительства о проделанной работе депутаты подчеркнули необходимость развивать и использовать латышский язык в повседневной жизни.

