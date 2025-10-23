Валялся пьяный на асфальте? Это вам не бомж, а преподаватель техникума

Студенты, с которыми пообщались журналисты, подтвердили, что на видео действительно их 24-летний преподаватель. «Он хороший специалист, отлично ведёт предмет, но ему не мешало бы быть осторожнее с алкоголем», — признались учащиеся. Другие отмечают: «Когда напоминаешь ему про видео, он начинает злиться».

По словам студентов, преподаватель не раз появлялся в нетрезвом виде и ранее — его видели у магазина «Tops» и в баре «Ezītis». Некоторые утверждают, что он иногда приходил на занятия с похмелья. Другие же считают, что инцидент произошёл вне работы и не должен стоить ему карьеры.

О случившемся стало известно и Государственной службе качества образования. Руководитель департамента надзора Максим Платонов подчеркнул, что нормы профессиональной этики обязательны для педагогов и вне работы: «Работодатель должен запросить объяснение у учителя и действовать в зависимости от содержания этого объяснения».

Руководство Огрского техникума подтвердило, что обсуждало ситуацию с преподавателем. Тот предлагал подать в отставку, но администрация отговорила его. Заместитель директора по учебно-методической работе Линда Пуките сказала: «Пусть никто не трогает парня. Ему всего 24 года. Он прекрасный педагог и никогда не приходил в школу пьяным. Мы все когда-то были молоды».

Руководство добавило, что, в отличие от политиков, учителям негде «отдохнуть подальше от глаз». Тем не менее, техникум пообещал провести дополнительные беседы со студентами и педагогами.

Кроме того, журналисты получили скриншоты из чата учащихся, где якобы велась торговля запрещёнными электронными сигаретами с ароматизаторами. Руководство заявило, что ранее об этом не знало, но проведёт проверки и воспитательные беседы.