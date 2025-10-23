Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Полицейские показали, как вычисляют нарушителей на Южном мосту (ВИДЕО)

Редакция PRESS 23 октября, 2025 11:54

Важно 0 комментариев

-На прошлой неделе, вечером 18 октября, сотрудники Отдела по особым поручениям Бюро по организации безопасности дорожного движения Государственной полиции осуществляли контроль за безопасностью дорожного движения и соблюдением правил дорожного движения в Риге, в районе улиц Краста и Зиепниеккална, где зафиксировали несколько водителей, грубо превышающих разрешенную скорость в населенном пункте. Зафиксированные превышения скорости составили от 110 км/ч до 144 км/ч, - сообщает Госполиция в Фейсбуке и прилагает весьма полезный для водителей видеоролик.

Около 18:00 сотрудники правоохранительных органов зафиксировали водителя «BMW», двигавшегося по Южному мосту в направлении улицы Баускас со скоростью 137 км/ч в зоне с ограничением скорости 70 км/ч. Водителя остановили и оштрафовали на 1040 евро, а также лишили водительских прав на девять месяцев.

Неподалеку, на улице Зиепниеккална, был зафиксирован другой водитель «BMW», двигавшийся со скоростью 110 км/ч в зоне с ограничением скорости 50 км/ч. Этот водитель также был остановлен и, помимо штрафа, лишен права управления транспортным средством на шесть месяцев.

Чуть позже, также на Южном мосту, на этот раз в направлении улицы Краста, сотрудники правоохранительных органов зафиксировали водителя автомобиля Volvo, двигавшегося со скоростью 128 км/ч вместо разрешенных 70 км/ч. Водителю был выписан штраф, он так же лишен водительских прав на шесть месяцев.

Около десяти часов вечера на улице Краста, где максимально разрешенная скорость составляет 50 км/ч, сотрудники полиции зафиксировали водителя автомобиля BMW, двигавшегося со скоростью 144 км/ч. Помимо штрафа в размере 1400 евро, водитель был лишен водительских прав на 12 месяцев.

В самом конце рабочего дня сотрудники Государственной полиции зафиксировали еще одного водителя автомобиля BMW, двигавшегося со скоростью 131 км/ч в месте, где разрешено движение со скоростью 70 км/ч. Этот водитель также был оштрафован и лишен права управления транспортным средством на шесть месяцев.

Почти не нарушают, но пьют много: итоги запрета продажи спиртного

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

Валялся пьяный на асфальте? Это вам не бомж, а преподаватель техникума

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

Думала, что помогает полиции. Как женщина с зарплатой в 890 евро осталась с долгом в 78 тыс. евро

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России: что там?

Ограничения включают запрет на импорт российского СПГ и меры против российских дипломатов. Санкции направлены на сокращение доходов Москвы и ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

В пятницу ожидается на редкость тёплый день

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Мы все — в одном шаге от преступления

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

Подстраиваться под другой язык опасно! В Сейме прошли дебаты об укреплении главного — языка

В четверг в Сейме прошли дебаты о состоянии государственного языка. После доклада правительства о проделанной работе депутаты подчеркнули необходимость развивать и использовать латышский язык в повседневной жизни.

