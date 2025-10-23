Полицейские показали, как вычисляют нарушителей на Южном мосту (ВИДЕО)

Около 18:00 сотрудники правоохранительных органов зафиксировали водителя «BMW», двигавшегося по Южному мосту в направлении улицы Баускас со скоростью 137 км/ч в зоне с ограничением скорости 70 км/ч. Водителя остановили и оштрафовали на 1040 евро, а также лишили водительских прав на девять месяцев.

Неподалеку, на улице Зиепниеккална, был зафиксирован другой водитель «BMW», двигавшийся со скоростью 110 км/ч в зоне с ограничением скорости 50 км/ч. Этот водитель также был остановлен и, помимо штрафа, лишен права управления транспортным средством на шесть месяцев.

Чуть позже, также на Южном мосту, на этот раз в направлении улицы Краста, сотрудники правоохранительных органов зафиксировали водителя автомобиля Volvo, двигавшегося со скоростью 128 км/ч вместо разрешенных 70 км/ч. Водителю был выписан штраф, он так же лишен водительских прав на шесть месяцев.

Около десяти часов вечера на улице Краста, где максимально разрешенная скорость составляет 50 км/ч, сотрудники полиции зафиксировали водителя автомобиля BMW, двигавшегося со скоростью 144 км/ч. Помимо штрафа в размере 1400 евро, водитель был лишен водительских прав на 12 месяцев.

В самом конце рабочего дня сотрудники Государственной полиции зафиксировали еще одного водителя автомобиля BMW, двигавшегося со скоростью 131 км/ч в месте, где разрешено движение со скоростью 70 км/ч. Этот водитель также был оштрафован и лишен права управления транспортным средством на шесть месяцев.