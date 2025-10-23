Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Оскорблял контролёра на видео — теперь в полицейском розыске (1)

Редакция PRESS 23 октября, 2025 13:07

Важно 1 комментариев

.Государственная полиция возбудила уголовное дело против мужчины, который в сентябре напал на контролёра в рижском общественном транспорте и разместил видео инцидента в TikTok, сообщает LTV Panorāma.

Инцидент произошёл 17 сентября около 22:00. Мужчина отказался предъявить билет и начал оскорблять контролёра, используя нецензурные выражения. На защиту женщины встал несовершеннолетний пассажир, которому хулиганы нанесли телесные повреждения.

«До конца смены я работала с трясущимися руками. Мы с коллегой были в шоке и не могли продолжать проверки — просто не могли собраться», — рассказала пострадавшая контролёр.

Снятое мужчинами видео вскоре появилось в TikTok, но позднее было удалено. Однако, как призналась женщина, факт публикации вызвал у неё тревожность и эмоциональный стресс.

«Теперь параллельно с работой я посещаю психолога, которого обеспечивает Rīgas satiksme. Постепенно прихожу в себя, но это ужасно, когда тебя обливают грязью и потом выкладывают это в интернет», — сказала она.

По данным полиции, пострадавшими признаны и контролёр, и юноша, пришедший ей на помощь. Один из нападавших — мужчина 1976 года рождения, ранее не раз попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Ему назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

«За хулиганские действия группой лиц предусмотрено наказание — лишение свободы, краткосрочное заключение или общественные работы», — сообщил начальник Рижского северного управления полиции Андрейс Стальмаковс.
В Rīgas satiksme выразили удовлетворение тем, что дело не осталось без последствий.

«Это важный сигнал для наших сотрудников, что они не одни и за них вступаются. А агрессивным пассажирам это напоминание: за подобные действия придётся отвечать», — подчеркнула представитель предприятия Байба Барташевича-Фелдмане.

Контролёр призналась, что чувствует себя спокойнее, зная, что делом занимается полиция: «Такие люди должны быть наказаны. Это нельзя оставлять без внимания».

Полиция просит жителей помочь установить второго мужчину, запечатлённого на фото слева — предположительно, он тоже участвовал в инциденте.

 

