Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 24. Октября Завтра: Modrite, Mudrite, Renate
Доступность

Шнурки им не понравились: расследовано дело рижских скинхедов

Редакция PRESS 23 октября, 2025 20:53

ЧП и криминал 0 комментариев

Scanpix/ AFP PHOTO DDP/ POOL/ MATTHIAS HIEKEL GERMANY OUT

Государственная полиция направила в прокуратуру уголовное дело с предложением начать уголовное преследование против трёх представителей субкультуры скинхедов, обвиняемых в совершённом в центре Риги групповом ограблении. В частности, в январе этого года двое подозреваемых на улице ограбили 16-летнего подростка, в то время как третий во время видеозвонка подстрекал их к совершению преступления.

В феврале в Государственную полицию обратился несовершеннолетний, который сообщил, что примерно месяцем ранее его ограбили на улице Меркеля в Риге. В ходе расследования сотрудники Рижского регионального управления полиции, Восточного управления, выяснили, что 8 января к подростку на улице подошли двое незнакомцев, принадлежащих к субкультуре скинхедов, и выразили недовольство тем, что он носит белые шнурки на обуви. Ещё один человек, являвшийся лидером этой группы, наблюдал за происходящим через видеосвязь, подстрекая других к ограблению и высказывая угрозы.

В тесном сотрудничестве с Службой государственной безопасности все три предполагаемых преступника были установлены и задержаны. Подозреваемые родились в 2006, 2007 и 2008 годах, и один из них ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Полиция в экстренном порядке провела обыски по местам жительства двух задержанных.

В ходе предварительного расследования двоим лицам было предъявлено подозрение по второй части статьи 176 Уголовного закона — за ограбление, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Ещё одно лицо признано подозреваемым по третьей части статьи 20 и второй части статьи 176 — за подстрекательство к групповому ограблению.

За такое преступление подозреваемым грозит лишение свободы на срок до восьми лет, с конфискацией имущества или без неё, а также пробационный надзор сроком до трёх лет. 8 октября было принято решение о передаче материалов уголовного дела в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование против трёх подозреваемых.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 07:20 24.10.2025
Литва: под крылом самолёта – российского самолёта!
Sfera.lv 42 минуты назад
Трамп: встреча с товарищем Си
Sfera.lv 1 час назад
США: встреча Трампа и Путина возможна
Sfera.lv 2 часа назад
Дата: День Организации Объединённых Наций
Sfera.lv 2 часа назад
Выход из Стамбульской конвенции будет срочным
Bitnews.lv 14 часов назад
Язык приравняли к безопасности
Bitnews.lv 14 часов назад
Rail Baltica в Литве дошла до 114 км
Bitnews.lv 15 часов назад
Италия: пёс у иллюминатора
Sfera.lv 16 часов назад

Мост над регатой и налог на песок — как на глазах опять дорожает «Rail Baltica»

Важно 21:59

Важно 0 комментариев

Как сообщает TV3, грядущее повышение налога на природные ресурсы на песок гравий и торфа может значительно увеличить стоимость строительства Rail Baltica.

Как сообщает TV3, грядущее повышение налога на природные ресурсы на песок гравий и торфа может значительно увеличить стоимость строительства Rail Baltica.

Читать
Загрузка

Сейм поддержал концептуально выход из Стамбульской конвенции и поставил под вопрос работу коалиции

Важно 21:59

Важно 0 комментариев

Сейм Латвии 23 октября концептуально поддержал инициативу об известии из так называемой Стамбульской конвенции — соглашения Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Сейм Латвии 23 октября концептуально поддержал инициативу об известии из так называемой Стамбульской конвенции — соглашения Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Читать

О медицинской помощи и льготах жителям Латвии: кому и сколько положено?

Выбор редакции 21:58

Выбор редакции 0 комментариев

Осень -- самая пора обострения хронических заболеваний. И вирусы не дремлют, к тому же добавляются все новые. Куда обращаться в первую очередь заболевшему человеку? Какими адресами надо запастись, чтобы вовремя получить необходимую медицинскую помощь? О том, что надо знать каждому пациенту...

Осень -- самая пора обострения хронических заболеваний. И вирусы не дремлют, к тому же добавляются все новые. Куда обращаться в первую очередь заболевшему человеку? Какими адресами надо запастись, чтобы вовремя получить необходимую медицинскую помощь? О том, что надо знать каждому пациенту...

Читать

К счастью, никого не было: упала часть стены Рижского техникума

Важно 21:26

Важно 0 комментариев

В среду днём на улице Кришьяня Валдемара, 1c произошёл опасный инцидент — с фасада здания с громким грохотом упал фрагмент штукатурки. По счастливой случайности в тот момент на тротуаре никого не было, и обломок разбился на пешеходной дорожке, не задев прохожих.

В среду днём на улице Кришьяня Валдемара, 1c произошёл опасный инцидент — с фасада здания с громким грохотом упал фрагмент штукатурки. По счастливой случайности в тот момент на тротуаре никого не было, и обломок разбился на пешеходной дорожке, не задев прохожих.

Читать

Мэр Огре лишится должности? Хелманис так и не получил допуск к гостайне

Новости Латвии 21:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель Огрской краевой думы Эгил Хелманис, по словам министра смарт-управления и регионального развития Раймонда Чударса до сих пор не подал заявление на получение допуска к гостайне и продолжает находиться на больничном, сообщает LSM+ в новостном выпуске.

Председатель Огрской краевой думы Эгил Хелманис, по словам министра смарт-управления и регионального развития Раймонда Чударса до сих пор не подал заявление на получение допуска к гостайне и продолжает находиться на больничном, сообщает LSM+ в новостном выпуске.

Читать

Большие яйца стали маленьким? Производитель объясняет, почему так кажется

Бизнес 21:09

Бизнес 0 комментариев

Одна из зрительниц TV24 пожаловалась, что «Большие яйца для завтрака», продаваемые в магазинах, будто стали заметно меньше. Представитель компании Balticovo Том Аушкапс объяснил, почему складывается такое впечатление.

Одна из зрительниц TV24 пожаловалась, что «Большие яйца для завтрака», продаваемые в магазинах, будто стали заметно меньше. Представитель компании Balticovo Том Аушкапс объяснил, почему складывается такое впечатление.

Читать

Рижанам предложили самим найти главную рождественскую ёлку для столицы

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

Муниципальное предприятие «Rīgas meži» приглашает жителей принять участие в поиске главных рождественских елей Риги. Как сообщили в компании, впервые горожанам предлагается самим помочь выбрать деревья, которые украсят Домскую и Ратушную площади в зимние праздники.

Муниципальное предприятие «Rīgas meži» приглашает жителей принять участие в поиске главных рождественских елей Риги. Как сообщили в компании, впервые горожанам предлагается самим помочь выбрать деревья, которые украсят Домскую и Ратушную площади в зимние праздники.

Читать