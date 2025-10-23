Шнурки им не понравились: расследовано дело рижских скинхедов

В феврале в Государственную полицию обратился несовершеннолетний, который сообщил, что примерно месяцем ранее его ограбили на улице Меркеля в Риге. В ходе расследования сотрудники Рижского регионального управления полиции, Восточного управления, выяснили, что 8 января к подростку на улице подошли двое незнакомцев, принадлежащих к субкультуре скинхедов, и выразили недовольство тем, что он носит белые шнурки на обуви. Ещё один человек, являвшийся лидером этой группы, наблюдал за происходящим через видеосвязь, подстрекая других к ограблению и высказывая угрозы.

В тесном сотрудничестве с Службой государственной безопасности все три предполагаемых преступника были установлены и задержаны. Подозреваемые родились в 2006, 2007 и 2008 годах, и один из них ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Полиция в экстренном порядке провела обыски по местам жительства двух задержанных.

В ходе предварительного расследования двоим лицам было предъявлено подозрение по второй части статьи 176 Уголовного закона — за ограбление, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Ещё одно лицо признано подозреваемым по третьей части статьи 20 и второй части статьи 176 — за подстрекательство к групповому ограблению.

За такое преступление подозреваемым грозит лишение свободы на срок до восьми лет, с конфискацией имущества или без неё, а также пробационный надзор сроком до трёх лет. 8 октября было принято решение о передаче материалов уголовного дела в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование против трёх подозреваемых.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.